Michelle Rodríguez estrena “Buena persona”, un stand up libre de prejuicios

En la pantalla, Michelle Rodríguez siempre se ha caracterizado por ser una mujer sonriente, “buena persona”, atenta y con el mejor carácter, pero la verdad es que la actriz también experimenta momentos de enojo, frustración, depresión, lo que para ojos de terceros se consideraría como una “mala persona”.

Esa dualidad fue la que más le costó trabajo aceptar, saber que una persona puede enfrentar diferentes emociones en su día a día y no por eso ser catalogado o señalado por un sólo bando. Gracias a esa reflexión, Rodríguez creó una nueva rutina de stand up titulada “Buena persona”, misma que presentó en el Lunario de Auditorio Nacional.

“Este show lo construí a través de mis exigencias personales porque creo que siempre que hablamos de una persona, decimos que es buena o mala persona y de mí muchas veces se dice que soy buena persona y a veces yo lo cuestiono un montón, es un poco eso, que en la humanidad ni muy muy ni tan tan”, afirmó en entrevista previa a su presentación.

“El escenario es mi lugar favorito y hacer reír a la gente es algo que me llena mucho el alma”, explicó.

Empoderamiento femenino, roles en la sociedad, inclusión, relaciones tóxicas y malas conductas que tenemos normalizadas, son algunos de los temas que plasma en su espectáculo unipersonal.

Este proyecto le ha ayudado a generar catarsis sobre distintas problemáticas a las que se ha enfrentado, pero hay algunas cosas que aún le cuestan trabajo controlar, como el hecho de ser exigente con ella misma.

“La gente cercana, que son los que me conocen, son un gran abrazo para mí porque me siento muy segura y acompañada. La gente con la que estoy me enseña mucho, aprendo mucho de ellos, pero la que se exige soy yo, me alegro de que hice un sold out en el Lunario, pero me digo, ‘sí, pero no fue en el Auditorio’, soy tirana conmigo y las exigencias van mucho desde mi expectativa”, sostuvo.

“He aprendido que uno no es monedita de oro y habrá mucha gente a la que no le caes bien o no le gustas o lo que sea, con la que haya un cierto distanciamiento. No le vamos a caer bien a todos y eso está bien, no tengo que caerle bien a todos, eso es lo que me ha costado aprender porque, de pronto, me vuelvo mala conmigo por querer ser buena con otros y eso no va.

“Lo que tengo que hacer es verme a mí, saber quién soy y reconocer quién soy, acomodar, modificar si lo necesito y sobre todo ver quién me rodea y quién sí me conoce”, aseguró.

Hoy, Rodríguez se describe a sí misma como “una mujer en construcción, talentosa, divertida, neurótica, chistosa, dramática; es decir, un poco de todo”.

La actriz y comediante adelantó que el 21 de marzo estrenará su nueva cinta musical, “Canta y no Llores, una coproducción entre México, España y Dominicana, que es su primer protagónico en cine.

“Es la historia de mexicanos que tienen que huir a Dominicana y volver a hacer su vida allá, hacer tacos desde allá y comenzar todo desde el principio”, compartió la artista de 40 años.