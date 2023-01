Natalia Beristáin se convierte en la voz de madres buscadoras en Ruido

En la película Ruido, la cineasta Natalia Beristáin da voz a las madres buscadoras y muestra sin tapujos los estragos que la violencia del país deja en las familias de las víctimas.

“Son tan apabullantes las cifras y la violencia. Te enteras de personas cercanas cuando abres tus redes, e invariablemente aparecen noticias alrededor de algunas de las múltiples violencias de este país”, comentó a El Sol de México, durante una presentación especial de la cinta celebrada en la Cineteca.

“Me resulta ineludible ver que las cifras de violencia, de desapariciones y feminicidios sólo van en aumento. Y que el tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres también es cada vez más inexplicable. Está bien tocar tierra y acordarnos que aquí vivimos, tenemos también una responsabilidad como sociedad civil de darle la vuelta a esta narrativa tan violenta”.

La cinta, que se filmó en San Luis Potosí, sigue los pasos de Julia (Julieta Eugurrola), una mujer cuya hija desapareció nueve meses atrás, y desde entonces ha atravesado por una búsqueda incansable donde se ha topado con la impunidad, la ineficacia de las autoridades y la revictimización por parte de la policía.

Su vida cambia cuando conoce a Abril Escobedo (Teresa Ruíz), una periodista especializada en temas de desaparición, quien la conecta con los grupos de búsqueda, brindándole un poco de esperanza en medio de su dolor.

La película Ruido de la a cineasta Natalia Beristáin

Para la realización de esta cinta Natalia se entrevistó con varios colectivos, quienes la ayudaron a comprender la crudeza de la realidad que viven las personas que han perdido a alguien en manos de los grupos delincuenciales.

Dos de ellos, Voz y dignidad y Buscándote con amor, incluso participaron en la cinta durante las escenas de búsqueda. Al respecto, la cineasta señaló que en un inicio no estaba planteado así, pero el desarrollo de la historia durante el proceso de preproducción la hizo comprender que era necesaria una representación lo más apegada posible a la realidad.

“Entendí que si bien la ficción es el lugar donde me siento más cómoda como directora, y que bordar esta historia, de muchas otras, me permitía no sólo centrarme en el tema de las desapariciones, sino tocar otras aristas que me parecían importantes. Para ese capítulo dedicado a la búsqueda en campo me parecía poco correcto castear actrices para que hicieran esos personajes, cuando hay quienes lo viven en su cotidianidad”.

Para la cineasta la realización de este guion, que fue coescrito con Diego Enrique Osorno y Alo Valenzuela Escobedo, le representó un viaje de mucho aprendizaje, sensibilización y esperanza, pues reafirmó su creencia de que la sociedad civil tiene el poder de dar la vuelta a esta “narrativa de horror” en la que vivimos.

Sin embargo, reconoció que “ha sido un viaje doloroso también, aunque tengamos el privilegio de abordar estos temas desde la ficción es imposible que no te trastoque todo, el escuchar, el ir conociendo más a profundidad la realidad de este país”.

Ruido se estrena en cines seleccionados el jueves 5 de enero de 2023, y el 11 de enero en la plataforma Netflix. Es apta para adultos.