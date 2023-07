Captan a Cardi B cuando lanza un micrófono a una fan que la agredió en pleno show (VIDEO)

La rapera Cardi B dio de qué hablar nuevamente, pues en una presentación en la ciudad de Las Vegas este fin de semana, lanzó su micrófono hacia el público mientras interpretaba su éxito Bodak Yellow.

Esto, luego de que una fan le aventara su bebida a la cantante, por lo que ella respondió molesta a la agresión, aventando su micrófono. Acto seguido, se ve a los guardas de seguridad de Cardi B atender el asunto rápidamente para sacar a la mujer que arrojó la bebida.

Te podría interesar: ¿Adiós Dr. Simi? Adele manda contundente mensaje a sus fans sobre arrojar cosas al escenario

#cardib ♬ sonido original - Billboard AR @billboardar 🙀 @Cardi B le tira el micrófono a una fan que le arrojó su bebida #billboardar

Ante esto, los fans en redes sociales aplaudieron la acción de la cantante, pues aseguraron que la fan no tenía por qué lanzar su bebida hacia la cantante de 30 años.

"La loca que le tiró la cerveza tampoco tenía que tirarle la cerveza, si no le tiran nada ella no hace eso. Ella está trabajando", "No tiene derecho de tirársela (la bebida), respeto requiere respeto", son algunos de los comentarios que hicieron los internautas.

Celebridades Kanye West recupera su cuenta de Twitter tras ocho meses de suspensión por mensajes racistas

Lo que ocurrió en Drai’s Beachclub & Nightclub no fue el único evento que protagonizó la intérprete neoyorkina, pues una noche antes también se le vió aventando su micrófono al DJ encargado su show, pues interrumpió la pista en varias ocasiones provocando que se evidenciara el play back de Cardi B.

#ilikeitlikethat #drais #lasvegas #vegas #cardibardi ♬ original sound - 𝓣𝓢 ✨ @taannvir why is this funny 😭😵‍💫🤧 #cardib

La intérprete de "Money" sólo es una artista más de todos los que se han quejado de que las y los fans avienten cosas al escenario mientras ellos realizan sus interpretaciones, algunos han sido Harry Styles, Drake, Pink y Adele.

Ésta úlltima dijo durante su concierto en el Coliseo del Caesars Palace "¿Han visto cómo es la gente, se han olvidado de la maldita etiqueta en los shows? Hay gente arrojando mierda en el escenario, ¿los han visto?", dijo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Anteriormente también se hizo viral un video en el que una fan le lanza a Pink una bolsa con las cenizas de su madre fallecida, lo que ha dado pie a que varios artistas se posicionen al respecto.