Esta es la canción de 2012 por la que acusan a Bellakath de plagio [Video]

¡Oh, no! La famosa canción ‘Gatita’ de Bellakath ha dado de qué hablar en redes sociales, pues resulta que fue eliminada de varias plataformas de streaming, luego de que la cantante denunciara que una persona no identificada la reclamó como suya y la acusaran de plagio, a pesar de que confesara que los registros esta en regla.

Medianteun video compartido en su cuenta de Instagram, la artista de 25 años de edad, llorando, dio a conocer que los derechos del famoso tema de reguetón fueron robados y reclamados por alguien más.

En este sentido, con lágrimas en los ojos, Katherine Huerta (como es su nombre real) dijo sentir mucha impotencia, pues afirmó que la canción en suya y que tiene forma de comprobarlo, ya que ella es la autora original del tema, junto al productor musical Alexito Mix.

“El día de ayer me llegó un correo donde alguien más la reclamó y pues supuestamente que la canción (‘Gatita’) es de alguien más. Yo la tengo registrada aquí en las instituciones, y pues me la borraron, ya la borraron de Instagram porque alguien la reclamó como si fuera de su propiedad, ya la borraron de TikTok (…) la denunciaron, me llegó un correo y la borraron, ni siquiera me dio el derecho de poder explicar y demostrar mis registros”, explicó.

De esta manera, la intérprete de ‘Lluvia de micheladas’ adelantó que prepara una demanda multimillonaria por el “robo” de la canción y su eliminación de plataformas.

“Es un trabajo que yo hice desde agosto, la canción salió en octubre, yo tengo cómo comprobar que esa canción es mía, yo la escribí, yo la hice, mi productor tiene como comprobar que él hizo esa pista, vamos a hacer una demanda multimillonaria, hasta se crearon una cuenta fake para poder denunciar la canción. No sé como la gente puede llegar a tanto”, dijo.

Es importante mencionar que, ‘Gatita’ se había posicionado como la canción más escuchada de Spotify en México y llegó hasta el lugar número 85 a nivel internacional; a pesar de que ya no se encuentra disponible en las plataformas musicales, el tema sigue siendo visible en el canal oficial de BellaKath de YouTube.

¿Cuál es la canción que suena como ‘Gatita’ de Bellakath?

Luego de que la cantante diera a conocer la noticia de que el tema de ‘Gatita’ fuera retirado por presuntamente ser producto de plagio, a través de redes sociales, quedó en evidencia la supuesta canción que presuntamente Bellakath plagió, misma que a opinión de muchos usuarios, sí es ‘idéntica’.

La supuesta melodía surgió en 2012 y lleva por título “El hueso de mi perra”, la cual se subió a YouTube hace diez años y es interpretada por Son De Ak y Little Key. A pesar de que la letra de la misma, evidentemente es completamente distinta, el tono del inicio es bastante similar.

Pero esa no es la única canción con la fue comparada, incluso usuarios de Tik Tok también han mostrado que los arreglos musicales de ‘Gatita’ son muy parecidos a ‘La Carcacha’ de Selena Quintanilla.

@gaabomendoza #bellakath #bellakathgatita #Selena #selenacarcacha #Lacarcacha #plagio? #cumbia ♬ Love You So - The King Khan & BBQ Show

Como era de esperarse, el presunto plagio de la canción ‘Gatita’ de Bellakath recibió cientos de comentarios, algunos asegurando que muchas canciones se parecen, mientras que otros más acusaron a la reguetonera de ‘copiarlo’.

