Para Victoria Ruffo no fue fácil retomar su papel en Corona de lágrimas

La primera actriz Victoria Ruffo habla de su experiencia al regresar como protagonista de la telenovela Corona de lágrimas 2. “Estoy encantada con Refugio, me gusta ser mamá y lo disfruto. El volvernos a reunir todos mis hijos -Mane de la Parra, José María Torre, Alejandro Nones-, después de 10 años no es fácil, creo que es la primera vez que pasa en una telenovela mexicana en una década”.

Afirmó lo anterior después del lanzamiento de esta segunda temporada de la producción de José Alberto El Güero Castro, en el Club de Banqueros del Centro Histórico, donde confirmó que, “en esta telenovela vienen escenas muy fuertes; sí voy a sufrir, a llorar a raudales, sin embargo, se compensa con los momentos de felicidad con mi nieta Lara Campos, Petita. Tener una nieta es lo más bello en nuestra Familia Chavero”.

Te puede interesar: Eduardo Capetillo Gaytán debuta como actor en serie de Netflix

Celebridades María José Magán habla de su participación en la serie "Un día para vivir"

En la charla, señaló que: “amo mi trabajo, me gusta actuar, me gusta hacer varios personajes; menos cosas de miedo, incluso no las veo, de lo demás sí, de mamá, de situaciones de familia, de llorar, de gritar, de enojarme. Para mí, el actuar es una especie de terapia, ahí afloran mis alegrías, mis tristezas, mis corajes, todo...”.

Entre otras cosas contestó que a lo largo de los siete meses de grabaciones de Corona de lágrimas 2, se familiariza con Tik Tok, ya que la introdujo su compañera África Zavala, “ella me enseñó y luego me gustó y lo hice en solitario posteriormente invitando a todos mis hijos”.

Durante la entrevista, se observó a su lado a su esposo Omar, sus reales Victoria y Anuar como José Eduardo, por quienes se generó la pregunta, ¿Cuándo te estrenas de abuela en la vida real?

“La verdad no creo que se de adelante, aunque todo el mundo me dice que es una maravilla tener nietos. A lo mejor, pero a mí aún no me nace ese instinto, ni me quita el sueño, ni que me urja”, confió.

Ahondó que lamenta el hecho que no ha podido ser amiga de Verónica Castro, “si la conozco, la trato, fue a mi despedida de soltera, luego fue mi madrina en mi boda.

“Y sí por el exceso del trabajo no hemos congeniado, ni convivido como yo quisiera. A Verónica, la estimo mucho y sí cada una tiene sus cosas qué hacer en su casa y no siempre se está juntos. Yo la estimo”.

Gossip Recuerdan la sencillez de un primer actor Manuel Ojeda

Victoria Ruffo con un buen sentido del amor, porque como lo confirmó: “a mí me gusta reír y reirme de la vida cuando he tomado decisiones erróneas”, contestó que en la actuación qué es lo que le falta por hacer en relación a nuevos personajes:

“Pues nada más a Mamá Campanita. Es lo que me falta hacer, hay que proponer como en un regreso en nueva re versión”, afirmó.

Y, en torno a que si a su amiga Aracelu Arámbula la ha visto actuando en La Madrastra se sinceró:

“No la he visto. Admiro mucho a Aracely, es muy bonita, muy buena actriz, estuvimos en Abrázame muy fuerte. Somos muy amigas, me dio gusto que ella me habló y me dijo voy a hacer La Madrastra, quiero que lo sepas por mí.

“Claro, se lo agradezco, no tenía por qué decírmelo, como somos amigas le deseo que le vaya bien. Que haga su versión de Aracely, que haga la suya la disfrute, no necesita pataditas de nadie, ni consejos de nada ni de nadie”.

Victoria Ruffo La Queen de las telenovelas, confió que su secreto para ser feliz, tener una familia de lo más unida; es “Estar contenta con la vida, estar sana, amar a los animales, amo a mis perritas, y por supuesto estar agradecida con la vida”.

Tampoco dijo que le desagradan los memes virtuales que la ponen llorando:

“A mí me da mucho gusto que me tomen en cuenta, aunque se rían. A mí me gusta reírme de las cosas, de los errores que cometemos en todo lo que pasa y en la vida de los demás. Reírse es lo mejor, y sí en las redes ponen lo que quieran, que lo sigan haciendo. Me da risa a mí también”, confió.