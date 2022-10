Robbie Coltrane, actor que dio vida a Hagrid en Harry Potter, muere a los 72 años

Robbie Coltrane, actor que interpretó a Rubeus Hagrid en la famosa saga de Harry Potter, murió este viernes a los 72 años, informó su agente.

La noticia fue dada a través de medios estadounidenses que citaron al agente de la celebridad de origen escocés, pero no se especificaron las causas de la muerte.

Aunque su nombre es mundialmente reconocido por la monumental producción basada en las novelas de J.K. Rowling, en la sociedad británica también se le reconoce por su trabajo en la serie titulada Cracker y su participación dentro de la saga de películas de James Bond.

¿Quién era Robbie Coltrane?

Coltrane sabía que las artes serían su talento, pues comenzó sus estudios en Glenalmond College especializándose en la pintura, sin embargo, tuvo dudas sobre su habilidad y se cambió a la actuación en vivo y algunas veces se aventuró con el standup usando el pseudónimo de Coltrane como homenaje al célebre músico de jazz John Coltrane.

Su primer trabajo en la pantalla fue Waterloo Sunset, Play for Today en 1979 bajo la dirección de Richard Eyre, a partir de ahí comenzó a aparecer en películas y programas de televisión como: Flash Gordon, Are You Being Served?, Krull y Britannia Hospital.

A pesar de que sus habilidades para la comedia que lo colocaron entre los grandes de la década de los 80 como Emma Thompson y Rik Mayall, la actuación evidentemente era su fuerte y se demostró con el éxito de Tutti Frutti, la serie de televisión (1987) ganadora del Bafta.

El actor interpretó a Hagrid en la saga de Harry Potter. Foto: Captura de pantalla

Esto lo puso en la mira de Estados Unidos, recibiendo ofertas para Hollywood, entre las que destacan Message in a Bottle, From Hell, Ocean's Twelve y apariciones tranquilas en televisión como Alicia en el país de las maravillas y The Gruffalo.

Posteriormente, gracias a su visible talento, se vio entre los actores que hicieron casting para ser parte del elenco mágico, ahí, logró convertirse en el cuidador de la escuela Hogwarts, un entrañable compañero y amigo de los jóvenes estudiantes que se quedó en el corazón de millones de fanáticos.