Water from your eyes, pospone shows en EU para abrirle a Interpol en el Zócalo

Luego un efervescente ascenso en Estados Unidos, donde han sido elogiados por su más reciente álbum, “Crushed By Everyone”, los integrantes de la banda neoyorkina Water From Your Eyes, se sienten completamente emocionados de que su debut en México sea como la banda que abrirá el concierto gratuito de Interpol en el Zócalo de la capital país, lugar que reconocen como una plataforma privilegiada.

A tan sólo unas horas de haber llegado a la ciudad y con poco tiempo para terminar de afinar los detalles de su presentación, el instrumentista Nate Amos habla con El Sol de México, sobre sus expectativas del concierto y su peculiar propuesta de indie pop, o pop experimental.

Gossip Interpol se prepara para su concierto más grande en México

“En realidad ha sido relativamente una decisión de último minuto, así que no hemos tenido mucho tiempo para pensar bien qué es lo que esperamos. Pero definitivamente estamos muy emocionados y agradecidos por la oportunidad, especialmente porque será la primera vez aquí, con muchas más personas de las que podría haber imaginado.

“Esta ciudad es probablemente la más musical de América del Norte. Así que espero que a la gente le guste, todos han sido muy amables desde que llegamos”, afirma el músico, quien menciona que la banda pospuso presentaciones en Estados Unidos con tal de estar en este momento que consideran “una oportunidad única en la vida”.

RELACIÓN NATURAL CON INTERPOL

Sobre lo que significa para ellos el poder abrir un concierto de Interpol, Nate mencionó que realmente se sienten seguros de ello, pues no es la primera vez que comparten escenario con ellos, gracias a la compañía discográfica Matador, que los produce a ambos y los puso en contacto desde 2022, lo cual ha derivado en una relación natural entre ambas bandas.

“El conocerlos fue sorprendentemente sencillo, porque en ese momento eran probablemente los músicos más famosos con los que habíamos interactuado. Hubo un momento de nerviosismo, pero luego todo fue muy agradable. Ellos me caen muy bien, realmente me agradan. La primera vez que hablé con Paul (vocalista de Interpol) no creí que fuera él por unos minutos, porque lo sentí muy cercano, además de que estaba vestido completamente distinto a como lo había visto antes”, afirma entre risas Nate.

COMPLEMENTO DE CONTRARIOS

De su propuesta musical, el instrumentista, comenta que esencialmente por las melodías se trata de pop, pero con una búsqueda constante de experimentación sobre la improvisación de varios géneros, como el rock más clásico, el punk, el post punk, y la música electrónica que se ha desarrollado a lo largo de varias décadas.

“Lo que hacemos también se trata de apreciar y participar en una tradición. Toda la música es el resultado de innumerables personas que han llevado la música cada vez más y más lejos. Para nosotros es muy agradable poder participar en ello. En verdad espero que, a nuestra manera, podemos construir nuestro propio ascenso y progreso, queremos ser parte de esa conversación continua”, afirma.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Algo que ha llamado la atención de la crítica sobre Water From Your Eyes es el contrastante melancólico, pero a la vez explosivo, e incluso festivo o divertido de sus letras y notas. Sobre ello, Nate afirma que ha sido algo que le gusta escuchar, pues tiene que ver con una postura estética.

“La línea entre la tragedia y la comedia puede ser un poco borrosa. Creo que en varias ocasiones uno aprende a lidiar con las cosas difíciles tomando a la ligera. Esa tensión entre la seriedad y el humor, sea lo que sea, llámese felicidad e infelicidad, para mí personalmente es lo que hace que la música sea realmente interesante”, finaliza.