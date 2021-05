6 de junio, Durango se vestirá con los colores de MORENA-PT: Rigo Quiñonez

Rigo Quiñonez, será el diputado federal de todos los duranguenses, al gestionar presupuestos y generar leyes que permitan una transformación integral en el modo de vida de la ciudadanía

La 4T no ha perdido simpatizantes, cada día somos más, así no lo hace saber la ciudadanía durante los recorridos que realizamos casa por casa, y no las falsas encuestas, declaró Rigo Quiñonez, candidato MORENA-PT a diputado federal por el distrito cuatro, al reiterar su compromiso de generar leyes a favor de todos los sectores de la población y gestionar recursos para el Estado de Durango.

Estamos convencidos que este próximo 6 de junio, Durango se vestirá con los colores de MORENA-PT, hoy de cada 10 familias que visitamos, 8 se identifican con el proyecto de la Cuarta Transformación y con los candidatos de Movimiento Regeneración Nacional y Partido del Trabajo, declaro, Rigo Quiñonez.

Durante la charla, recordó que en el 2015 fue candidato a diputado local por el cuarto distrito y en ese tiempo al PT, todos lo daban por muerto, pero el trabajo de casa por casa, le permitió ganar la curul. Siempre hemos trabajado, ya hemos visitado más de 20 mil familias en sus viviendas del cuarto distrito.

Cada 10 familias que visitamos, 8 se identifican con el proyecto de la Cuarta Transformación / Foto: Coirtesía | Rigo Quiñonez

Tengo el compromiso con todos los sectores de la población del estado de Durango, tengo la responsabilidad de mejorar su modo de vida a través de la gestión de recursos y de la generación de leyes que incidan en el sector empresarial, agrícola, social, seguridad pública, vivienda, salud y alimentación, declaro Rigo Quiñonez.

El candidato de la coalición a sus 22 años, ocupo el cargo de regidor, fue diputad local por el cuarto distrito y posteriormente en el 2019 diputado local por el segundo distrito, y aunque esa vez la gran ayuda para el triunfo fue el presidente López Obrador, esta vez, la carta de presentación serán los resultados que hemos dado a la sociedad, y reflexiona: “Yo no soy diputado por estar sentado en la curul, soy diputado porque la gente sabe quién los ha representado, la gente reflexiona el voto para quienes regresamos a cumplir con las promesas de campaña”.

Indicó que a diferencia del 2019, hoy la unidad en Durango entre MORENA-PT es muy sólida, la gente lo aplaude, y está convencida de los principios del Presidente, no robar, no mentir y no traicionar al pueblo.

Rigo Quiñones, es el tercero de tres hermanos, y durante la charla, demostró la sencillez de un joven surgido del esfuerzo y de valores inculcados en el hogar, ha provocada que durante la campaña que realiza la gente se le acerca a expresarle su apoyo en las urnas de este 6 de junio.

Destacó que la política no la ve como un modo de vida o una forma de enriquecerse, para mí, dice, la política debe ser un enlace de comunicación permanente con el pueblo para generarle condiciones de bienestar. Necesitamos que las familias duranguenses tengan un mejor modo de vida, en donde sus impuestos verdaderamente se reflejen en el bienestar y en la atracción de nuevas inversiones.

Desde mi infancia he sabido de la responsabilidad y de la vocación del servicio, narra el entrevistado, mientras la gente de la colonia El Ciprés, pasa caminando o en el automóvil y lo saluda.

Conozco las necesidades que tiene la gente pobre, pero también me queda claro que debemos hacer leyes que incidan positivamente en todos los sectores de la población, que los jóvenes tengan oportunidades de empleo o no se enrolen en las drogas, conozco de leyes, tengo la experiencia para hacer un buen trabajo en el Congreso de la Unión, declaro el entrevistado.

Rigo Quiñones, manifestó que Durango está a un año de consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación, y recordó que cuando el Partido del Trabajo fue gobierno del municipio de Durango, no se pudo trabajar al 100% porque el gobierno federal y estatal eran priistas, hoy tenemos al gobierno federal pero no tenemos al gobierno estatal y municipal, lo que para el próximo año, la ciudadanía votara nuevamente por la transformación integral.

El candidato a diputado federal por el distrito cuatro, recordó que como regidor del ayuntamiento capitalino, logro que el servicio de agua potable de la colonia lucio Cabañas, mejorara.

Resaltó que como diputado local, consiguió el rescate de un millón de pesos que estaba presupuestado para los CADIS, pero nunca se los otorgaban al personal de dicho sistema educativo. Posteriormente ese millón se multiplico en 28 millones de pesos y en este último año de legislador, en el Presupuesto de Egresos se obtuvieron a través de la gestión 68 millones de pesos para los CADIS.

Mi gestión como diputado del distrito local dos fue más allá, buscamos las formas de ayudar a otros gobiernos municipales independientemente del color político, como fue el caso de Nombre de Dios, al que se le consiguieron 28 millones de pesos para que ingresara al programa de Pueblos Mágicos a través del arreglo de fachadas del centro histórico.

Además como legislador, bajaron del 15 al 5 % en las observaciones de las finanzas de los municipios, es decir la tolerancia para robar se las disminuimos pero pretendemos que sea a cero.

Disminuimos la burocracia, logramos más áreas verdes a través de una iniciativa, hoy las constructoras de viviendas están obligadas a dejar un árbol por domicilio, al igual que en los centros comerciales, y que se destine un 40% de áreas verdes concentradas en un solo lugar, así como eso se realizaron muchas mejoras para el bienestar de Durango.