Acusan fraude en trámite de regularización de autos por redes sociales

A través de la línea de WhatsApp de El Sol de Durango llegó un reclamo sobre un proceso de regularización de automóvil que resultó ser un fraude, y es que cabe hacer mención que la persona afectada vio anuncios en las redes sociales, y fue mediante éstas que trató de poner en orden y total legalidad su unidad.

“En Facebook se publica que regularizan vehículos a través del decreto (…) a mi me cobraron 19 mil pesos en total por hacerme el trámite, cuando yo mandó toda la información me pidieron 12 mil pesos y posteriormente el resto”.

Las personas que le hicieron el trámite le aseguran que se trata de problemas con el sistema, sin embargo no le dan una solución / Foto: Cortesía

Según narra la persona afectada, fue a finales del año pasado que recurrió a usuarios de Facebook para el trámite de regularización, y aunque el 27 de diciembre del 2023 le hicieron llegar sus placas y otra papelería, para el mes de enero tuvo una complicación con el manifiesto, mismo que no aparece dado de alta ante el sistema.

De esto se dio cuenta cuando en el mes de enero acudió a las oficinas de Caborca, Sonora, para hacer el cambio de estado.

“Mi problema es que el manifiesto que me enviaron con número de folio 23 de diciembre del 2023, no aparece en el sistema, y con fecha del 2 de febrero del 2024 aparece otro manifiesto con folio 24 79 237, así que no puedo mover mi vehículo porque el engomado que trae en el vidrio así como el manifiesto no está en el sistema de Repuve”, explica.

Las personas que le hicieron el trámite le aseguran que se trata de problemas con el sistema, sin embargo al comunicarse a las oficinas no han podido darle solución. Derivado de este problema no ha podido circular con su vehículo, y ahora desconoce qué procede, pues Repuve de la ciudad de Durango le informa que en dicha instancia no se puede arreglar.

Refiere que fue víctima de estafa o fraude, y al dar a conocer su caso, además de pedir ayuda a la autoridad, espera que otras personas no caigan en una situación similar.