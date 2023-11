Cancela SSD convenios con financieras que daban créditos con altos cobros a sindicalizados

Bajo la promoción de organizaciones sindicales en la Secretaría de Salud de Durango (SSD) se firmaron convenios con 12 financieras para el otorgamiento de créditos al personal, sin embargo la mayoría de estos rayaba en el abuso con altos cobros al grado que el trabajador solo abonaba a intereses y no disminuía su cuenta, por tal razón fueron cancelados los convenios con dichas empresas y se está buscando la manera de ayudarles para que liquiden sus créditos, afirmó la titular de esta dependencia, Irasema Kondo Padilla.

Al respecto precisó la funcionaria que este tipo de convenios se firmaron en años anteriores, pero durante la actual administración no ha habido un solo acuerdo con dichas empresas y se dieron por terminados los existentes.

Las organizaciones sindicales estaban al tanto de las condiciones abusivas de dichos préstamos | Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

No obstante, por estar instrumentados jurídicamente los contratos aún tienen vigencia al 31 de diciembre y a partir del 1 de enero ya estarán cancelados y no se renovarán. Ello implica que el año entrante ya no podrán otorgar nuevos préstamos al personal.

"Este tipo de convenios hasta donde estoy enterada, fueron promovidos por los sindicatos con la finalidad de apoyar a través de un crédito al trabajador que tuviera alguna situación económica complicada", aseveró.

Sin embargo las organizaciones sindicales estaban al tanto de las condiciones abusivas de dichos préstamos, ya que el interés aplicado es muy alto al grado que abonan y solo pagan réditos sin que baje la cuenta.

Actualmente hay dos mil trabajadores a los que se les está haciendo algún tipo de descuento, sin embargo 200 de ellos se han acercado a la Secretaría para aclarar alguna duda. Son 12 empresas financieras, dos aseguradoras y una funeraria con quienes existen convenios para realizar descuentos vía nómina, detalló Kondo Padilla.

Asimismo, indicó que a nivel jurídico se están buscando mecanismos para evitar este tipo de cobros y/o descuentos, a fin de que cada trabajador se entienda con su acreedor; ese es el siguiente paso después de haber dado por terminados los convenios.

Al día de hoy la SSD no tiene ningún atraso en pagos con estas financieras, sobre todo porque al hacerse por nómina el descuento está garantizado su pago, insistió.