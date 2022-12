Comerciantes inconformes ante pago de permiso para romería del 12 de diciembre

Comerciantes inconformes que desean participar en la romería del 12 de diciembre en el Santuario de Guadalupe en el municipio de Durango, no quieren pagar los 380 pesos que cuesta el permiso, quieren pagar lo mismo del año pasado a pesar de que ya se les realizó un descuento, explicó la regidora Arlina Adame, presidenta de la Comisión de Actividades Económicas.

Explicó “si estuvieran pagando los días que van a estar, serían 587 pesos, se les obsequia un día por decirlo así, queda en 480, piden un descuento, queda en 380, y aun así no quieren pagar, quieren pagar lo mismo que el año pasado”.

La regidora resaltó que es importante aclarar que ya se había tenido una reunión la semana pasada, previo al dictamen, porque siempre están abiertos a la negociación, “pero negociación es que ambas partes queden satisfechas”, y mencionó que la mayoría de las organizaciones ya entregó su padrón completo, con nombre, giro y muchos ya pagaron el permiso.

“Quienes son los enojados, los que no entregan los nombres, los que no entregan los teléfonos, los que no quieren ser verificados, y los que no quieren pagar”, pero los demás son mayoría, desde luego tienen libertad para expresarse, para hacer lo que gusten, mientras los demás ya entregaron y son los permisos que salen.

Se dio más de 250 pesos de descuento a los comerciantes que van a participar en la romería, y van a instalarse del 9 de diciembre al 13, y aclaró “no es que yo venga y diga que se tiene que hacer, es entre todos, dando prioridad a los duranguenses”, y tomar en cuenta a la ciudadanía que se expresa en redes sociales, que no quieren más comercio en las calles.

Fue la mañana de este 05 de diciembre, que previo a la sesión de actividades Económicas en Cabildo, se manifestaron comerciantes del excuartel Juárez, asegurando que se le está dando privilegios a ciertos comerciantes para vender sus productos, incluso a foráneos, y a otros se les incrementan el precio de los permisos, por lo que no están de acuerdo.