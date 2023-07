Continúa rehabilitación de tres quirófanos del ISSSTE

Mientras se llevan a cabo los trabajos de rehabilitación de tres quirófanos del Hospital “Santiago Ramón y Cajal”, se prosigue trabajando con un quirófano para atención de cirugías de urgencias, y una sala de tococirugía, informó el director del nosocomio, César Oswaldo Cardosa Torres.

Destacó que en el Instituto se está en proceso de definir en donde se van a llevar a cabo las cirugías que se tienen que llevar a cabo, y cuantas se tendrían que realizar por subrogación a otras instituciones para cumplir con la programación quirúrgica habitual, pues se estaban llevando a cabo alrededor de 18 cirugías al día de manera habitual en los cuatro quirófanos.

Imagen ilustrativa | La rehabilitación de los tres quirófanos, es porque se encontraron algunos riesgos estructurales / Foto: archivo | Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

En el quirófano con el cual se seguirá trabajando este tiempo estimado de dos meses, se privilegiarán las cirugías de urgencia, cesáreas, cirugía oncológica, y la cirugía pediátrica, otras cirugías que no sean de urgencia se van a reprogramar.

“Hasta el día de hoy hemos tenido la capacidad de atender las urgencias, incluso se ha apoyado a otras instituciones con algunas urgencias, la última de un paciente que se derivó de un accidente grave que hubo en carretera de Durango a Parral” señaló el Director del Hospital del ISSSTE.

Imagen ilustrativa / Cesar Cardosa Torres, añadió que al momento se está en proceso administrativo / Foto: Archivo | El Sol de La Laguna

“Derivado de una visita que se no hizo de parte de las autoridades sanitarias, se nos hicieron señalamientos muy puntuales en cuanto a qué los quirófanos presentaban riesgos probables a la salud, es por eso que por parte del Comité de Vigilancia Epidemiológica del hospital se decidió suspender actividades en tres de ellos” dijo.

El director del Hospital del ISSSTE aclaró que los quirófanos no están clausurados, no están infectados, no están cerrados por meningitis, están cerrados por este comité de vigilancia que es un órgano rector que tiene el objetivo de prevenir riesgos sanitarios.

Imagen ilustrativa | El director del Hospital del ISSSTE aclaró que los quirófanos no están clausurados / Foto: archivo | El Sol de México

La rehabilitación de los tres quirófanos, es porque se encontraron algunos riesgos estructurales, pues hay que recordar que se trata de instalaciones de hace más de 50 años, aún cuando al paso del tiempo se les hicieron algunas modificaciones y remodelaciones, hoy se lleva a cabo un trabajo integral para cumplimentar con las Normas actuales que rigen la actividad hospitalaria.

Cesar Cardosa Torres, añadió que al momento se está en proceso administrativo, se lleva a cabo el proceso de licitación, se espera que sea cuestión de días para que se tenga un fallo, y se va a solicitar que los trabajos comiencen de inmediato, la estimación es que una ves que inicien los trabajos, de cuatro a seis semanas se tengan listos los espacios.