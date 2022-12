Designa IEPC el 48% del presupuesto a prerrogativas de partidos políticos

En el estado; del presupuesto anual para el 2023, alrededor del 48 por ciento se va a las prerrogativas de partidos políticos, informó el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández, quien señaló que las elecciones en el país no son más costosas que en otros, sino al contrario, por ello no se debe pasar por alto que el Instituto Nacional Electoral tiene atribuciones que organismos electorales de muchos países no tienen.

Detalló que la fiscalización, la emisión de credenciales para votar, entre otras atribuciones que no tienen otros países, le han dado una gran credibilidad ciudadana, los mexicanos creen en sus instituciones electorales.

Dijo que la boleta para las elecciones cuentan con candados de seguridad, la credencial para votar también tiene candados, y ello ha contribuido a que el actual sistema nacional de elecciones esté entregando buenos resultados.

Roberto Herrera Hernández, dijo que lo aparentemente costoso del sistema electoral no lo es, en el sentido de que si desaparecieran los organismos públicos locales (OPLES), como se argumentaba en la reforma electoral, que planteaba que si se trasladara todo a un órgano central sería más barato, porque de todas maneras lo que hacen estos organismos a nivel distrital y a nivel local, forzosamente tendría que hacerlo también un órgano central que engrosaría su nómina.

