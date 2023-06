Difícil para empresarios modernizar sus negocios: CCE

Costoso para los empresarios ingresar a la digitalización de sus empresas, sobre todo cuando no se tienen ningún subsidio y se tiene que cargar con muchas obligaciones fiscales y laborales, declaro la presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Magdalena Gaucín Morales, quien comentó la necesidad que tienen de incursionar en la era de la modernización.

Manifestó que los empresarios tienen que ir adoptando las nuevas tecnologías digitales, sobre todo aquellos que son de mayor edad, considerando que los jóvenes tienen las habilidades y conocimientos para trabajar en la digitalización y uso de la tecnología que día con día se renueva.

Gaucín Morales, comentó que los empresarios no pueden rezagarse y tienen que modernizar sus empresas, de poder hacer más, disminuir los costos de producción y ser más eficiente a través del uso de la tecnología digital.

Foto Lulú Murillo | El Sol de Durango

Sin determinar las cantidades que les pudiera costar como empresarios el modernizar sus empresas con tecnología digital, sostuvo que el costo es elevado, sin embargo tienen que incursionar lo antes posible en ese tema, los nuevos tiempos así lo se los demanda.

Puntualizó que en otros años, los empresarios podían invertir en modernizar sus empresas, gracias a que el gobierno federal, les entregaba un subsidio tanto en capacitación como en una contraprestación, pero ahora tienen que absorber el gasto al 100 por ciento.

Comentó que en la modernización de las empresas, no solo está la digitalización, vienen la era de la inteligencia artificial y es un tema en el que todos debemos de incursionar, porque son los nuevos tiempos y no hay marcha atrás.

Afirmó que muchos de los empresarios locales no están en condiciones de hacer inversiones en sus negocios, ya que la economía local no termina de reactivarse, sin embargo, como empresarios formales tienen una serie de obligaciones que no pueden dejar pasar, "tenemos prioridades como el cumplir con los pagos al Instituto Mexicano de Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores y muchos compromisos más ante el propio Sistema de Administración Tributaria, así como las obligaciones para con las autoridades locales". señaló la presidenta.