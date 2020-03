Dos casos más dan positivo de COVID-19 en Durango

Dieron positivo otras dos personas en la prueba de Coronavirus, por lo que ya se cuantifican tres casos en Durango, informó Sergio Gonzalez Romero, Secretario de Salud del Estado.

Informó que se trata de dos personas, un hombre de aproximadamente 31 años de edad y una mujer de 38, quienes llegaron de viaje del extranjero, concretamente de Europa, una de ellas fue atendida en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la otra por la Secretaría de Salud. Las dos personas se encuentran en vigilancia en sus hogares con sintomatología leve, ninguna de las tres que contrajeron el COVID-19 son atendidas en hospitales.

Asimismo, el secretario de Salud afirmó que se aplicaron las medidas sanitarias conducentes con los contactos de estas personas y con el personal que los atendió.

“Es necesario insistir en que la población acate las medidas higiénicas y de prevención sin excepciones, solicitando el apoyo al personal especializado en caso de haber viajado a algún país donde se hayan confirmado casos de COVID-19 y se presenten los síntomas respiratorios” dijo.

En rueda de prensa junto a representantes médicos del IMSS e ISSSTE, Gonzalez Romero exhortó a la población a evitar viajar al extranjero, asimismo acatar las disposiciones que se indiquen por las autoridades, actuar con responsabilidad social para evitar las situaciones que se tienen en otros países.

Hasta el momento no se ha pasado a la fase dos, no se tiene una dispersión comunitaria del COVID-19 y es momento de la responsabilidad social para no pasar a otras fases.

Añadió que tanto en el Aeropuerto, como en la Central de Autobuses, se tienen dispuestas medidas acordes a protocolo, donde se toma la temperatura a quienes regresan de un viaje y si alguien la presenta por encima de 38 grados, se procede a realizarle las pruebas, hasta el momento y al tratarse de una fase 1, no se tienen restringidos vuelos.

Por otra parte, señaló que se ha tenido reunión con el director del Instituto de Protección y Atención al Migrante y su Familia, Luis Ernesto Garcia Barrón, para trazar las estrategias que se requieran ante la posible llegada masiva de paisanos desde puntos de la unión americana donde ya se tienen casos de COVID-19, ante las vacaciones de Semana Santa, con la recomendación de aislarse si presentan alguna sintomatología respiratoria.

Sergio Gonzalez Romero, destacó que es falso que el COVID-19 no resista las altas temperaturas, prueba de ello es su supervivencia en el cuerpo humano a más de 38 grados, y también los casos que se han presentado en países donde al momento tienen altas temperaturas, de ahí que la única forma en que se puede frenar contraerlo, es acatar las medidas preventivas que se han señalado como el constate lavado de manos, y evitar por el momento aglomeraciones.