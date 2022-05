Regresa el ranking que evalúa el índice del Estado de Derecho en México, mismo que está a cargo de World Justice Project (WJP) y que en su cuarta edición posiciona a Durango dentro de los 10 primeros lugares en la clasificación nacional ubicándolo en el número seis de 32 entidades evaluadas en materia de gobernabilidad, justicia, derechos fundamentales, seguridad y corrupción; con un puntaje de 0.45 donde 1 indica la máxima adhesión.

De acuerdo con el más reciente análisis 2021-2022, WJP advierte sobre la existencia de un estancamiento e incluso un deterioro en el Estado de Derecho en las entidades, pese a ello Durango avanzó cuatro posiciones y se colocó junto a estados como Sinaloa, Aguascalientes Guanajuato, Yucatán y Querétaro; mismas que ocupan las primeras posiciones del ranking nacional, pues un año atrás se encontraba en el lugar número 11.

Hace cuatro años, durante el 2018 cuando dio inicio esta evaluación en México, Durango se ubicó en la posición número nueve con una evaluación de 0.42 y desde entonces la entidad ha avanzado un punto anualmente.

Sin embargo eso no significa que se encuentre en los niveles óptimos, pues tal como lo advierte el propio organismo internacional, ninguna de las entidades llega a la calificación esperada, sobre todo en temas importantes como ausencia de corrupción en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como en el rubro de justicia penal donde la impartición de la misma no es siempre pronta y expedita, según advierten instancias dedicadas a la defensa de los derechos de los ciudadanos.

Durango avanza en el ranking que evalúa el Estado de Derecho / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Tal es el caso de los delitos cometidos en contra de la mujer, que durante el periodo de confinamiento derivado de la pandemia, la violencia en los hogares registró un incremento y es que según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mientras que en 2019 se contabilizaron 10 feminicidios, para 2020 esta cifra subió a 12.

Ante esto la presidenta de la asociación civil, Sí Hay Mujeres en Durango, Julieta Hernández Camargo, aseguró que en la realidad el tema de procuración de justicia no ha avanzado realmente y el poco avance que pudiera tenerse no es suficiente, “a diario vemos problemas de falta de acceso a la justicia que existe en Durango hacia las mujeres. Aunado a ello seguimos con la alerta de violencia de género activa y no se ha logrado atender ningún punto”, comentó.

Aseguró que aún el tema de los delitos sexuales no se ha atendido de manera adecuada, lo mismo en el caso de violencia familiar, en donde según el Secretariado Ejecutivo se han incrementado las denuncias ante la autoridad de 479 durante 2019 a 548 para 2021; mientras que en el caso de la violencia familiar de 260 denuncias subió a 337 durante el mismo periodo.

“Los delitos sexuales, la falta de acceso a la justicia y la violencia familiar se ha incrementado en los últimos años, existe casi una denuncia diaria y eso no da un buen indicativo”, comentó la activista duranguense, quien señaló que en la comisión de delitos existe un retroceso y un claro ejemplo es el incremento en las denuncias.

De ahí que en el tema de Justicia Penal, los datos de WJP revelan que Durango apenas alcanzó una puntuación de 0.33 en el apartado de Procuración e impartición de justicia eficiente y eficaz; así como en el caso de Justicia penal imparcial, independiente y libre de corrupción alcanzó una calificación de 0.32.

Cabe señalar que en ese mismo factor, se analizan otros puntos como el referente a la Investigación penal eficaz, cuya puntuación para el estado llegó apenas a 0.20, de 1 disponible, pues los ciudadanos consideran que no se investigan los delitos denunciados de una manera adecuada o simplemente no se investigan.

Durango avanza en el ranking que evalúa el Estado de Derecho / Foto: archivo | El Sol de Durango

Este rubro va ligado al factor conocido como Ausencia de Corrupción, mismo que en la parte de Ausencia de corrupción en las instituciones de seguridad y procuración de justicia, alcanzó 0.28 puntos solamente; y es que existen casos como el de la joven universitaria Berenice, quien fuera amenazada de muerte con un arma de fuego en plena Facultad de Ciencias Químicas, al acudir a interponer la denuncia señala que en reiteradas ocasiones fue revictimizada y hostigada por los agentes del Ministerio Público.

Como lo señala Julieta Hernández Camargo, “en materia de procuración de justicia todavía falta mucho por hacer”.