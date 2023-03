Revisa Fiscalía Anticorrupción caso de mujeres agredidas por policías municipales

Se está dando seguimiento en la Fiscalía Anticorrupción de Durango, en el caso de las mujeres que señalaron ser agredidas por elementos de la policía municipal, informó su titular, Noel Díaz.

Resaltó que en este caso se pedirá informe a la policía municipal, recordando que hubo situación de lesiones, “estamos en el tema de la búsqueda de algunas cámaras que pudieron haber presenciado el acto que se denuncia, porque hay imágenes de cámaras lejanas donde no se aprecian adecuadamente los hechos”.

Destacó que en este hecho se tienen que integrar primeramente las carpetas de investigación, y después ver el tema de las acciones que procedan, que pueden ir desde la inhabilitación del puesto de los propios funcionarios que actuaron de tal forma, más aún si se comprueban lesiones, que pueden incluso implicar sanciones más fuertes, según lo señale puntualmente el juez.

Dijo que se tienen algunas carpetas de investigación derivadas de abuso de autoridad, de hecho se acaba de tener a dos elementos de seguridad implicados en hechos que pasaron hace algún tiempo, quién es ya están a disposición del juez.

“A nivel nacional de acuerdo a la estadística que hace INEGI, la principal inquietud de la ciudadanía de hechos de corrupción que conoce, no sólo en percepción si no en datos reales, son precisamente las instituciones de seguridad pública, no sólo en Durango sino en todo el país de forma que tenemos que cambiar el modelo de seguridad pública, por una policía pro activa”, resaltó el fiscal anticorrupción en el estado.

Al concluir, Noel Diaz señaló que se debe cambiar el modelo de policía reactiva a uno de policía pro activa, precisamente para prestarle la debida atención a la ciudadanía, y que en lugar de que la ciudad al le tenga temor a la policía, busque la protección de la misma.