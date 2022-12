El nuevo orden en poco tiempo dará resultado: Guillermo Adame

“No más plazas que no se necesitan, no más aviadores, no más personas trabajando a medias”, señaló el secretario de educación en el estado, Guillermo Adame Calderón, al dar a conocer que el nuevo año traerá control administrativo en dicha institución.

Aseguró que estiman que en corto plazo dar resultados, luego de implantar la estrategia en un un sector del que se ha abusado a través del tiempo y donde el orden administró debe prevalecer para que cada quien se dedique a la responsabilidad que le corresponde.

Adame Calderón precisó que el control administrativo permitirá no poner en riesgo las quincenas de los docentes y tener a tiempo los aguinaldos de las maestras y maestros, “el nuevo orden en poco tiempo dará resultado”, subrayó.

Local El CTE se transformará cuando se implemente la nueva escuela mexicana: Guillermo Calderón

De igual forma precisó que el 2023 se trabajará bajo dos líneas estratégicas, la primera se basa en un ordenamiento administrativo para que se dinamice el control de los 33 mil trabajadores de la educación y así saber dónde laboran cuáles son los cambios de adscripción y nivel que se realizan, con ello se dinamizará el control de los trabajadores y por ende el control escolar.

De igual forma indicó que los más de 400 mil alumnos de nivel básico en Durango también estarán dentro de dicho eje, pues se conocerá desde sus nombres, lugar donde viven y escuela a la que asisten, información que ya poseen pero en un método arcaico que se modernizará.