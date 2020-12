Empresarios duranguenses cumplen con pago de prestaciones: CTM

Pese a la crisis económica generada por la Covid-19, este año los empresarios han cumplido con el pago de las prestaciones de fin de año a sus trabajadores e incluso se tuvo que recurrir a préstamos, informó Miguel Bermúdez Quiñones, quien reconoció que el personal formal sí ha recibido este beneficio que marca la ley, sin embargo en el caso de los informales hay ocasiones en los que no les pagan o solo reciben algún regalo en especie, lo que vulnera su derecho a esta compensación.

Entrevistado al respecto, el asesor legal de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), en Durango, reconoció la voluntad que ha mostrado el empresariado, al menos en los 300 Contratos Colectivos de Trabajo que se tienen en el estado si se ha hecho el pago correspondiente al 15 de diciembre como lo establece la legislación laboral vigente.

El especialista en Derecho Laboral indicó que debe recibir cada trabajador al menos 15 días de salario como compensación de fin de año o "aguinaldo", aunque este es el mínimo y todo dependerá del acuerdo que haya entre empresa y trabajadores.

Reconoció que éste año ha sido particularmente difícil para muchas empresas por el tema de la pandemia, sin embargo han cumplido con esta prestación teniendo que recurrir inclusive a créditos.

Aunque reconoció que los trabajadores formales si tienen a salvó sus derechos y garantizado el pago de prestaciones, no así en el sector informal dónde están muy desprotegidos al grado que muchos no les pagan el aguinaldo o en el mejor de los casos solamente les dan un pequeño obsequio en especie y eso no debe ser así.

Ante la ignorancia y necesidad de muchos trabajadores, aceptan estás condiciones, incluso muchos patrones abusivos se aprovechan para no pagarles y argumentan que ellos no son empleados, solo comisionistas, esta práctica se da principalmente en el sector comercial, concluyó Bermúdez Quiñones.