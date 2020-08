Empresarios piden piso parejo ante aplicación de Decreto

Aunque una parte del sector restaurantero formal acata todas las disposiciones oficiales y se apega al nuevo decreto en la venta de bebidas embriagantes, es necesario que haya "piso parejo" para todos y las autoridades realmente apliquen la medida equitativamente, pues de lo contrario no se podrá disminuir la propagación de esta pandemia, advirtió el líder de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac).

A este respecto Miguel Camacho Herrera manifestó que se había hablado de un periodo de 15 días a partir del pasado 3 de agosto, sin embargo hasta ayer se publicó el Decreto en la Gaceta Municipal y ahí no marca limite, por lo que deberá platicarse con los representantes del Gobierno municipal para que esta determinación no signifique de nuevo un retroceso en la reactivación económica.

El presidente de la Canirac, insistió en la necesidad de que en la aplicación de este Decreto haya "piso parejo" y que todos los prestadores de servicios, formales o informales, se apeguen al mismo, “si esto no sucede, si la medida es aplicable a medias, pues lamentablemente la propagación del Covid-19 no se podrá detener”, asintió el entrevistado.

Al reiterar que como sector han sido respetuosos de cada determinación que han tomado las autoridades, también cumplen con los protocolos sanitarios y en consecuencia no permitirán que se vuelva a parar la economía totalmente.

No solo los restaurantes, se trata de todo el sector comercial y empresarial el que ya no aguantaría otro cierre más, pues deben cumplir con toda la carga tributaria y pagos de nóminas, en tal sentido no se podría hacer sin ingresos.

Camacho Herrera subrayó que aun cuando el fin de semana pasado no era oficial la aplicación del Decreto, la mayoría de los restaurantes limitaron el horario en la venta de embriagantes y ello les representó una disminución de hasta un 50%.