En Durango iniciará operativo de retiro de vehículos con polarizado y sin placas

A los operativos para detectar a motociclistas sin placas de identificación y casco, iniciados por el Gobierno municipal, se suman los que implementará el Gobierno del Estado a través del Mando Único, en los que la orden es parar a toda aquella motocicleta que no traiga placas, casco o “se vean extrañas”, lo mismo sucederá con vehículos polarizados que no sea posible ver hacia adentro, sin placas o placas antiguas.

De acuerdo con el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, para el año 2025 ningún vehículo podrá circular sin las placas actuales, pues a dos años de haberse llevado a cabo el esquema de replaqueo ya no hay pretexto para no estar al corriente.

Imagen ilustrativa / La orden es parar a toda aquella motocicleta que no traiga placas, casco o “se vean extrañas”, lo mismo sucederá con vehículos polarizados que no sea posible ver hacia adentro / Foto: archivo / Kevin Chicuate / OEM

“Entrando el año vamos a tener que hacer un estrategia de replaqueamiento fuerte porque si no los vamos a empezar a detener, porque no sabemos si están clonadas o no muchas de las placas, es por un tema de seguridad”, dijo.





De ante mano ofreció disculpas a las familias que se trasladan en un vehículo con estas características y sean inspeccionadas por elementos de seguridad que participan en el operativo, sin embargo “no nos podemos arriesgar por lo que está pasando, yo tengo que ser muy serio en esas cosas y tratar de mantener los niveles que tenemos”, comentó.

Imagen ilustrativa / En el caso de los automóviles que circulan con placas del extranjero, se buscará hacer una estrategia para buscar integrarlos en el replaqueo / Foto: archivo / León Alvarado / El Sol de Durango

En el caso de los automóviles que circulan con placas del extranjero, se buscará hacer una estrategia para buscar integrarlos en el replaqueo y no exista una clonación de placas, lo mismo sucederá con los taxis, “la idea es hacer un replanteamiento de todo el transporte para buscar seguridad nada más y generarle a la ciudadanía más seguridad”, reiteró.

Por su parte el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, aseguró que tras un proceso de regularización de vehículos extranjeros en el estado, ya no debe tolerarse la presencia de vehículos extranjeros circulando por la entidad.

“Los vehículos no identificados son los que más se prestan justamente para cometer ilícitos y precisamente en ese sentido lo vamos a hacer”, dijo el funcionario estatal, quien aseguró que esto sucederá también con los taxis, en cuyo caso ya se inició con un operativo de retiro de unidades que no hayan renovado sus placas.

“Muchos de ellos como sabían que no pasaban las condiciones de replaqueo, algunos han mantenido en esa condición de placas anteriores”, dijo Vela Valenzuela, pues la intención es terminar con los polarizados, hasta donde mandata el reglamento.