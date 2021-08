En riesgo de no constituirse el Poder Legislativo en Durango: Carlos Maturino

El coordinador del grupo parlamentario de Acción Nacional (PAN), Carlos Maturino Manzanera dijo que sí el primero de septiembre los diputados electos no toman posesión como diputados, se tendrá una crisis constitucional en el Congreso del Estado de Durango y aclaró que la reforma a la Ley Orgánica del Congreso fue legal, pero no moral.

Manifestó que los diputados electos y partidos políticos deberán de hacer una valoración muy a conciencia para determinar si se presentan este primero de septiembre al Congreso del Estado a los trabajos de instalación y al inicio de la Sexagésima novena legislatura.

Los parlamentarios y líderes de partidos políticos deberemos de ver la ruta jurídica que se deberá de adoptar.

Explico que si los diputados electos deciden no asistir a los trabajos de instalación y posesión, no podrá iniciar el periodo ordinario del primer año de ejercicio, traería consigo una crisis constitucional, al no tener el Poder Legislativo.

Manifestó que como legislador saliente, aclaro que no se hizo nada ilegal al realizarse la reforma a la Ley Orgánica del Congreso del Estado, la misma ley lo permite, pero ética y moralmente el mensaje que se manda es terrible, arremetió.