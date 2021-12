En una democracia como la mexicana el pueblo manda: Otniel García

En una democracia como la mexicana el pueblo manda, por eso ya no son válidas las expresiones de autoritarismo por parte de grupos privilegiados en el pasado; la autoridad electoral debe respetar el ejercicio de democracia participativa y llevar a cabo la consulta popular para Revocación de Mandato, señaló el líder estatal de MORENA tras precisar que falta voluntad del INE para efectuarla y no es por cuestión de recursos económicos.

Ante el reciente posicionamiento al respecto por parte de Lorenzo Córdoba, presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral, la mañana de este lunes el dirigente de los los morenistas en Durango fijó su postura también.

Mientras que algunos consejeros del INE van a cobrar un aguinaldo de más de medio millón de pesos, porque no les gusta la austeridad, ¡en @PartidoMorenaMx demostramos que tenemos palabra!



Hoy devolvimos 547 millones de pesos al INE para que se destine a la salud del pueblo. pic.twitter.com/N9KiK7ajeh — Mario Delgado (@mario_delgado) December 20, 2021

Dijo que es muy lamentable lo que está haciendo el INE en estos momentos, con la negativa a efectuar esta consulta popular están violentando mandatos legales en beneficio de las élites, pues aún tienen la añeja creencia que los grupos en el poder son los que mandan y no es así.

Reiteró que en una democracia como la que existe en este país el pueblo es el que manda; quita y pone, según lo argumenta el propio presidente de la república, es por ello que a través de la Revocación de Mandato se les debe dar la oportunidad a los ciudadanos de elegir.

Indicó que es la consulta popular una gran oportunidad para evaluar la actuación del Ejecutivo Federal, justo a la mitad de su mandato constitucional.

Es por ello que se hace de su parte un exhorto al INE para que no atente contra la democracia del país, que no posponga o cancele la Revocación de Mandato que es un instrumento de la Democracia Participativa contemplado en la Constitución, incluso no es asunto donde hagan falta recursos porque se pueden hacer ajustes al presupuesto.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ordenó que se realice esta consulta, debe acatarse su disposición porque no se le puede quitar este derecho a los mexicanos, advirtió finalmente García Navarro.