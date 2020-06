Entra México a una nueva “anormalidad”

México corre el riesgo de entrar a una desafortunada “anormalidad”, advirtió el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Luis Enrique Benítez Ojeda, tras señalar que “todos los pronósticos gubernamentales sobre la pandemia han fallado y no tienen un plan para cuidar vidas y salvar empleos”.

Tras el llamado de Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI al gobierno federal para que convoque de inmediato a un gran pacto nacional, al entrar en una nueva etapa a la cual han denominado “nueva normalidad”, Benítez Ojeda que todos los pronósticos del gobierno federal sobre la pandemia de Covid-19 han fallado y abandona la “Jornada de Sana Distancia” cuando casi todo el país está en zona de riesgo máximo, “sin plan alguno para cuidar vidas y salvar cientos de miles de empleos que se han perdido”.

“Han fallado sobre cuándo sería el pico de los contagios; han fallado en el número de muertos que tendríamos; han fallado en la tasa de letalidad que el virus tendría en nuestro país; y han fallado en el número de empleos que se perderían”, afirmó.

El PRI a nivel nacional expresó su preocupación ante la posibilidad de que sigan los contagios, las muertes y el desempleo por falta de decisiones claras, ya que conforme han avanzado los días y las semanas, “se han tomado decisiones que no compartimos y todos los pronósticos del gobierno federal han fallado”.

Afirmó que a nivel nacional se han perdido más de un millón de empleos y los muertos por la pandemia superan ya los 10 mil, “el gobierno federal no puede culpar a nadie más que a ellos mismos. No hay pretexto que valga. No fue la corrupción, ni los conservadores, ni ningún complot. Son ellos y sus malas decisiones”, dijo el dirigente priista.

En este sentido, consideró que las únicas decisiones que ha tomado el Gobierno han afectado la confianza de los empresarios para invertir en el país, y han polarizado a los mexicanos como nunca antes.