Ahmed, el niño de 4 años que luchó contra la leucemia y hoy se convierte en angelito

El pequeño Ahmed cobró popularidad en las redes sociales meses atrás, luego que sus padres emprendieron una campaña llamada “TodosxAhmed”, en busca de recursos y ayuda para el menor, de apenas cuatro años, que fue diagnosticado con leucemia y de frente a ello requería un trasplante de medula ósea, el cual resultaba costoso.

Te puede interesar leer: Ahmed tiene cuatro años y lucha contra la leucemia

Miles de duranguenses y decenas de comercios y empresas se unieron a la causa, a fin de reunir los suficientes recursos para el tratamiento médico de Ahmed. La lucha de sus padres fue dura e incansable, tocaron muchas puertas, y se dividían en dos para dar la atención al pequeño Ahmed, pero también a su otro hijo.

En medio de la lucha, este miércoles 20 de marzo Durango amaneció con una noticia que puso de luto los corazones de quienes siguieron de cerca la conmovedora historia de Ahmed.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

“Te perdimos en el intento, más nunca te quejaste y mucho menos te rendiste”, así comienza el mensaje colocado esta mañana en la página “TodosxAhmed”, un mensaje desconsolador que comparten los padres del pequeño, Merary Santacruz y Gerardo Muñoz.

“Ahora tomas la mano de Dios y te vas a un viaje largo, a un lugar donde ya no habrá más dolor, en donde podrás jugar libremente y no tendrás que luchar contra nada. Fuiste, eres y siempre serás un niño muy amado por tantas personas nuestro más grande ejemplo de fortaleza y luchaste hasta donde pudiste, vete en paz mi niño, ya descansa, que no importa donde estés. Tus papás siempre cuidarán de ti. Tu misión en la vida se ha concretado, eres nuestra estrella fugaz”.