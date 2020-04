Es una oportunidad para compartir la fe: arzobispo

Luego de reconocer que la presente será una Semana Santa diferente, silenciosa y dolorosa, por la angustia y el miedo que todos los seres humanos tenemos de contraer este virus, el arzobispo de Durango, monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, envió a través de El Sol de Durango un mensaje a toda la grey católica de la entidad, donde consideró que esta es una oportunidad de oro que tenemos para compartir con toda la familia la fe cristiana; “viéndolo desde la fe, Dios se las ha ingeniado para que estemos unidos en una oración”.

Armendáriz Jiménez afirmó que ésta Semana Santa va a ser una Semana Santa donde de manera muy íntima vibraremos con los dolores que sufrió Jesús y la Virgen María, que son los protagonistas de este tiempo, porque no tenemos alternativa de dispersión.

Pero al mismo tiempo, añadió, creo que hemos caído en la conciencia de que estar en casa es una oportunidad para compartir, para crear comunidad, para construir relaciones familiares mejores y desde la fe, esto es mejor.

Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

Dijo que la Semana Santa ordinaria o tradicional en los templos, era de templos repletos, donde de manera especial las familias se hacían presentes junto con sus niños.

Hoy, subrayó, no será así, hoy será una Semana Santa silenciosa, dolorosa, por la angustia y por el miedo que todos los seres humanos tenemos de poder contraer este virus.

No obstante, marcó que al mismo tiempo es una Semana Santa de gran esperanza, porque si la vemos desde la fe, Dios se las ha ingeniado para que nosotros estemos juntos, para que estemos unidos en una oración; “hoy todo el mundo ora, incluso los obispos acabamos de hacer un documental donde con una dimensión ecuménica, todos los pastores de diferentes grupos religiosos elevamos una oración a Dios, por eso es tiempo de estar unidos, es tiempo de unidad nunca de división y es tiempo en que, como dijo el profeta, que debemos tener un solo pastor y ese pastor es Cristo”.

El líder de la religión católica de Durango, refirió además la importancia de las recomendaciones emitidas por parte de las autoridades. Al respecto, anotó que dos cosas quiere Dios: una que creamos en él y que oremos, pero también cuando rezamos el padrenuestro decimos hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo; “lo que quiere Dios aquí en la tierra, la voluntad de Dios, es que tú y yo estemos sanos, que las familias estén sanas, y si queremos estar sanos tenemos que poner de nuestra parte”.

Foto: Víctor Blanco | El Sol de Durango

Por eso la recomendación y las orientaciones que nos ha dado la autoridad de manera reiterativa y que ha sido un proceso de responsabilidad a responsabilidad que se va generando para tomar conciencia; “no esperemos a estar enfermos, no esperemos a que un vecino falleció por coronavirus, no esperemos estar delicados de salud, no esperemos a que los hospitales estén repletos de personas, no esperemos a que no haya los insumos suficientes para nosotros ser atendidos”.

Creo –subrayó- que la mejor manera para colaborar y ser solidarios, es prevenir, como en todo lo que nosotros tenemos que hacer en la vida diaria, la prevención en esta pandemia es lo mejor y la mejor colaboración que nosotros podemos hacer, por tanto fe y corresponsabilidad.

En su mensaje final al catolicismo de Durango, el prelado formuló una invitación: Aprovechemos el estar en casa para vivir nuestra fe, cada quien desde la fe que profesa; los cristianos católicos tenemos oportunidad de hacerlo en nuestras comunidades, incluso en las más alejadas a través de las redes sociales; “ahí está su sacerdote, aquí estamos en Durango transmitiendo de varias comunidades, sino es que de todas, tratando de llegar a los corazones de cada uno de ustedes y más que nosotros que llegue Dios a sus corazones”

Sabemos que esta es una oportunidad de oro que tenemos para compartir con toda la familia la fe cristiana católica, una oportunidad que tenemos; “ojalá no se vuelva a dar otra Semana Santa así, pero les invitamos a que en las siguientes semanas santas, también tratemos de honrar el sacrificio de Jesús en la cruz y también el dolor de la Santísima Virgen María como corredentora, como colaboradora del señor”.

Que Dios bendiga Durango, Dios bendiga a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que quieren lo mejor para la comunidad, que Dios bendiga a tu familia y que tu colaboración mejor sea prevenir con responsabilidad, y al mismo tiempo pedirle a Dios que te proteja de todo mal… que Dios les bendiga a todos.