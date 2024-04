Esteban realiza gira de trabajo en Santa María del Oro

Durango, Dgo (OEM).-El gobernador Esteban Villegas Villarreal realizó una gira de trabajo por el municipio del Santa María del oro, donde supervisó el funcionamiento del pozo de agua potable y la línea de conducción con equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares, el cual lleva una inversión de 4.5 millones de pesos y un beneficio para 600 habitantes.

Después de muchos años de espera por parte de los habitantes del municipio, el Gobernador del Estado, junto con el Presidente Municipal del Santa María del Oro ponen orden a las acciones de infraestructura que estaban inconclusas, además de dar prioridad a la salud de los habitantes y asistencia social.

En compañía del titular de la Secretaría de Bienestar Social, David Payán Guerrero, supervisó la aplicación de programas sociales como el de tecnología limpia con calentadores solares, que llegó en este municipio a 101 familias, además de 136 tinacos para almacenamiento de agua y 150 acciones de piso firme.

Para fortalecer el sistema de salud en esta localidad, el Gobernador constató de primera mano la calidad y equipamiento de una nueva ambulancia, que forma parte de las 32 que se destinaron a varios municipios.

También, junto a la titular de la Fiscalía General del Estado, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, recorrió la Unidad Regional Pericial y Servicio Médico forense en el municipio, la cual ya está terminada y lista para funcionar y atender las necesidades de los ciudadanos de los municipios de Santa María del Oro, Ocampo, Rodeo, San Bernardo y Villa Hidalgo con servicios en 10 disciplinas periciales.

Para finalizar, en compañía de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas, Ana Rosa Hernández, supervisó la conclusión de la primera etapa de pavimentación en la calle Jalisco que se realizó con su drenaje y contará con ciclovía, además otorgó maquinaria para el mantenimiento de caminos en comunidades.

“Tuvimos la oportunidad de entregar el Semefo que es una obra como de 59 millones de pesos, una calle junto con el alcalde, más de 300 beneficiarios entre tinacos, boilers solares, techos y pisos; tuvimos la oportunidad de entregar maquinaria que el municipio compró para hacer trabajos propios de drenaje, rehabilitación de caminos, revestimiento que necesitan”.

Dijo que fue una gira muy productiva, contento de andar acá en el norte, yo les dije vamos a caminar por todo el estado, supervisando la obra, el gobierno no se puede parar, ya quedé de venir a hacer más obras.

“La gente de la región pide más caminos, las carreteras están destrozadas y si esas están así, cómo estarán los caminos que interconectan a las comunidades con las cabeceras o lo le llamamos caminos “de saca” que es por dónde sacan los productos”.

“Hice un compromiso con el Hospital del Oro de dejarlo al cien por ciento porque toda la gente de esta zona, San Bernardo, Ocampo, Hidalgo llega al hospital de Santa María del Oro pero si no están los doctores o los especialistas se tienen que ir a la comarca lagunera, por eso es mejor tener nuestro hospital al cien por ciento con especialistas, pediatra , ginecólogo, anestesiólogo, su cirujano las 24 horas del día los 7 días de la semana, para que la gente tenga mejor atención”.

“Hay que andar en la calle, hay que andar en el territorio porque si yo no vengo al Oro y me meto al hospital y a la farmacia ni cuenta me doy, por eso me gusta andar en los municipios que los alcaldes me digan. Si no vengo y no veo al presidente tampoco me entero de la problemática que tiene de otros caminos. Hay que andar con ellos y ayudar en todo lo que podamos”.

Por su parte, Octavio Carrete Carrete, alcalde Santa Maria del Oro, destacó “Compromiso cumplido, estas son acciones trascendentales para nuestra región; hoy el pueblo de Santa María tiene agua, calles y un sistema de salud fortalecido, gracias por su apoyo y visita para atender de manera directa las necesidades”.