¿Estoy en riesgo si me aplicaron la vacuna de AstraZeneca?

Luego de reconocer que la vacuna contra la Covid-19 fabricada por los laboratorios de AstraZeneca puede ocasionar efectos secundarios como la trombosis, el titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), Moisés Nájera Torres, señaló que a los duranguenses que en su momento se les aplicó esa vacuna, no corren ningún riesgo pues los efectos son inmediatos.

Explicó que las incidencias presentadas durante la exposición a la vacuna en el caso de los biológicos aplicados en Durango, fueron mínimas y todas estuvieron relacionadas con un dolor de cabeza, o en el área donde se aplicó, quizás algo de fiebre, pero nada de gravedad.

“¿Hace cuánto la pusimos?, el riesgo es inmediato, lo que se presentó se presentó y hace mucho tiempo no la ponemos”, comentó el médico, quien recordó que el grupo conformado por los docentes fueron los últimos a los que se les aplicó esta vacuna sin la presencia de ningún incidente de gravedad.





Reiteró que si bien la empresa AstraZeneca ya aceptó que su vacuna sí podría provocar algunos datos de coagulación, “la infección en sí (por Covid-19) de eso te mataba, era trombosis pulmonar”, comentó el secretario de Salud en Durango, por lo que señaló que con estos datos es difícil determinar si era la vacuna o el virus el que derivó en algunas muertes.

Aunque dicha información acaba de ser revelada a la opinión pública, reconoció que a la fecha no hay indicaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que esta vacuna sea prohibida en México.

Actualmente en Durango, como en el resto del país, el sistema de salud pública solo aplica vacunas contra la Covid-19 de las marcas Sputnik y Abdalá; mientras que en el caso de la fabricada por los laboratorios Pfizer, se encuentra a la venta en algunas farmacias dedicadas a realizar pedidos y quienes están avalados para su aplicación.

Por lo que derivado de las inmunizaciones realizadas a nivel nacional, ha bajado mucho la incidencia de casos de Covid-19 en el estado, esto pese a que ya no es el mismo número de personas que ha acudido a aplicarse algún tipo de inmunización para esta infección, esto debido a que ya se cuenta con una inmunidad de rebaño.

“De alguna manera todos nos contagiamos con algún otro paciente y eso hace que tu sistema inmunológico va reconociendo el virus y cuando llega aminora las reacciones adversas”, comentó.