Exige PRD que Congreso de Durango apruebe el matrimonio igualitario

“Exigimos que el Congreso del estado modifique la legislación que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo… es un tema que ya no se puede postergar”, precisó Miguel Ángel Lazalde Ramos, presidente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al referirse a la suspensión del periodo extraordinario en Congreso de Durango que se realizaría este martes 26 de julio.

En conferencia de prensa señaló que el Congreso del estado ha sido incapaz de promover los cambio que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al matrimonio igualitario, pues ya es una obligación, debido a la jurisprudencia que se emitió, “nadie puede ser discriminado por su orientación sexual, es cuestión de derechos humanos”, dijo.

Miguel Ángel Lazalde Ramos, presidente estatal del PRD en Durango / Foto: Belem Hernández | El Sol de Durango

Añadió que toda persona tiene derecho a vivir una vida conforme a sus preferencias sexuales.

Acompañado por Yovan Parra, titular de la dirección municipal del PRD y Emma Idalia Ramírez de organización interna, enfatizó que la Constitución indica que no se debe discriminar a las persona por sus preferencia sexual y el PRD Durango exige se legisle.

El líder perredista fue claro en decir que los diputados estatales están obligados a promover el marco constitucional y es su obligación no seguir postergando “lo que ya no se puede postergar”, pues Durango es de los poco estados que no se ha atrevido a legislar el matrimonio igualitario.

“La sesión una vez más la están postergando, sabemos que existe un consenso, sabemos quién no apoyará, pero no se puede postergar el tema, en la última marcha de la diversidad más de 10 mil personas acudieron, es un grupo amplio de ciudadanos ya no hablamos de minorías”, comentó.

Recordó que la iniciativa está en el Congreso estatal desde el 2013, por tanto urge que se genere un nuevo periodo extraordinario, “pero que ya no detengan el tema”, finalizó