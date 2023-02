Exigen estudiantes reanudar clases en la Facultad de Educación Física de la UJED

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte (FCCFyD) exigen que las clases se reanuden y se deje de afectar a terceros, esto ante el paro de labores que lleva cerca de 30 días.

Paulina Pulido, estudiante de dicha facultad, acompañada por un grupo de estudiantes exigió en rueda de prensa se garantice el derecho a la educación.





Expuso que lo que buscan es regresar a clase, ya que existe afectación principalmente a los alumnos foráneos, quienes pagan renta y transporte, al igual puntualizo que los egresados que buscan su titulación están siendo retrasados en sus trámites.

“Nosotros no somos quien para decidir si se queda o no, ese es un tema administrativo que no nos corresponde” enfatizó quien también es Señorita Universidad, esto en torno a la destitución de la directora Abril Ávila Zúñiga.

Por su parte, Luis Rangel, presidente de la Sociedad de Alumno de la FCCFYD señaló que él representa a todos los estudiantes, ante ello ha escuchado todas la voces y coincidió con Paulina en la necesidad de regresar a clases.

“Queremos regresar a clase, no queremos que exista hostigamiento y queremos trabajar en armonía dentro de facultad y que no merme la calidad educativa”, expuso.

A la par comentó que él apoyó la campaña de Ávila Zúñiga, y hoy a casi 30 días de paro pide que se solucione el problema y se retomen las clases.