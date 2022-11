Existen grandes oportunidades de desarrollo turístico en territorio estatal: Martín Gamboa

Nuestra familia le ha apostado y le vamos a seguir apostando a Durango, buscando que la entidad crezca en todos sentidos y lo haremos desde cualquier trinchera para que la entidad siga avanzando, ese es nuestro compromiso, afirmó en entrevista para El Sol de Durango, el empresario hotelero Martín Ángel Gamboa Silva, quien al reconocer que atravesamos en el estado una situación económica complicada, aseguró que no obstante aquí seguirá creciendo la infraestructura turística que abone al desarrollo.

En la charla para los lectores de este matutino, el ex presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Durango, admitió que existen grandes oportunidades de desarrollo turístico en el territorio estatal, por eso, siempre se va a estar buscando la creación de infraestructura y es importante seguirlo haciendo; “una gran parte de esto depende, como en casi todo, de que haya recursos, porque si no hay dinero, pues no hay obra y en Durango estamos pasando una época sumamente difícil”.

Sin embargo, yo afirmo que se está trabajando y que próximamente vamos a tener más infraestructura turística, con desarrollo en espacios tan trascendentes como el museo General Francisco Villa, el museo del Alacrán, el Paseo de las Estrellas “Dolores del Río”, el museo del Cine.

Ahora también, con la rehabilitación de los sets del rancho La Joya de John Wayne, ya se puede rescatar el proyecto de los Circuitos del Oeste, con Paseo del Viejo Oeste, Chupaderos y precisamente La Joya; “estos circuitos turísticos definitivamente son muy atractivos y tenemos que trabajar en ellos”.

Otro punto muy importante que también es tanto para turismo local como para el nacional e internacional, es insistir respecto a la infraestructura de las presas, con estacionamientos, baños, restaurantes; “todo esto requiere inversión y definitivamente aquí es donde se atora este tipo de proyecciones por aspectos también ejidales, pero debemos encontrar la cuadratura al círculo para poder avanzar”.

Algo que tenemos y que vamos a seguir luchando por ello, es el asunto del ferrocarril Durango-Mazatlán, que bien podría ser para transporte de carga y para turismo.

También muy importante, el mirador del Baluarte, con el desarrollo de una gran edificación que permita observar el puente, pero que además cuente con todos los servicios.

Hay mucho por hacer y hablábamos de los sets cinematográficos y sería el complemento ideal, sin embargo, requerimos recursos y aquí lo que se tiene que hacer es combinar el dinero gubernamental con la iniciativa privada, saber atraer a los inversionistas para poder lograr objetivos.

Todo esto trae consigo derrama económica, empleo, imagen y es un círculo virtuoso que no para “y nuestra familia le ha apostado a Durango y le vamos a seguir apostando, vamos a seguir creando nuevos proyectos que generan imagen urbana, que provoquen empleos y desde luego seguir buscando que la entidad crezca en todos sentidos”.

"Buscaremos desde cualquier trinchera para hacer que Durango siga avanzando y es un compromiso con el Gobernador del Estado para hacerlo así", señaló el director general del Grupo Brits.