Garantiza IEPC resguardado en el voto extranjero

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), aprobó el procedimiento de la recepción, traslado y resguardo de la votación de las y los duranguenses en el extranjero.

En Sesión Extraordinaria el Consejo General aprobó el Procedimiento de recepción, traslado y resguardo de los paquetes electorales para que se integren en las mesas de escrutinio y cómputo de la votación de las y los duranguenses residentes en el extranjero que eligieron la modalidad de votación postal para la elección local de Gubernatura en el estado de Durango para el Proceso Electoral Local 2021 – 2022.

Se aprobó que la bodega electoral del Consejo Municipal de Durango ubicada en Calle Hidalgo número 360 de la zona dentro de esta ciudad, es la destinada para el resguardo de los paquetes electorales que se integren en las Mesas de Escrutinio y Cómputo de la Votación de las y los duranguenses residentes en el extranjero que eligieron la modalidad de votación postal para la elección local de Gubernatura en el Estado.

En otro de los puntos del Acuerdo, se designó y acreditó a los funcionarios Daniel Enrique Zavala Barrios, Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica; Flor de María García Estevané, Coordinadora de Educación Cívica; y Jaime Chávez González, Técnico del área de Capacitación Electoral, como responsables del acompañamiento en los trabajos que se desarrollen en el Local Único, así como del de la recepción y traslado de los paquetes electorales hasta su resguardo en la bodega electoral del Consejo Municipal Electoral de Durango.

En otro de los puntos del orden del día, se aprobó y dio a conocer los nombres de los Difusores Oficiales del PREP. correspondientes al Proceso Electoral Local 2021 – 2022.

De igual forma se dio respuesta a la solicitud formulada por la ciudadana Silvia Chairez Araiza, vinculada con la intención de participar como candidata no registrada a la Gubernatura del Estado, en el contexto del Proceso Electoral Local 2021 – 2022; en el Acuerdo del Consejo General del IEPC, por el que se le dio contestación y se le informó sobre los plazos y registros para candidaturas independientes, además, de lo relacionado a las candidaturas no registradas precisando que dichas figuras no tendrán la categoría de votos válidos.