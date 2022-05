Gonzalo Yañez sostiene encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial

En el Encuentro de Candidatos con el Consejo Coordinador Empresarial, Gonzalo Yañez, candidato a la presidencia municipal por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, presentó propuestas de su gobierno para la transformación de Durango, como un nuevo proyecto de urbanización con pavimentación de calles y vialidades.

Este ambicioso proyecto obedece a la petición de la misma población, aunado a que al de hoy, Durango es una de las pocas ciudades del país, que todavía junto a su centro histórico, hay calles sin pavimentar.

En materia de salud, destacó la ampliación del Hospital del Niño, para que se atienda también a mujeres, y se agregará un área para atención a la salud mental.

El candidato abanderado por el Partido del Trabajo, MORENA, Partido Verde Ecologista de México, y Redes Sociales Progresistas, dijo que en materia de agua potable, Durango enfrenta desabasto, pues no hay colonia a la que vaya donde no señalen que no cuentan con agua, se pierde el 50 por ciento en fugas, y por ello se va a avanzar pasa disminuir el desperdicio, mientras se resuelve el tema de forma estructural, con la presa el Tunal 2, líneas de conducción y se construye la planta potabilizadora, proyecto que tiene un costo de alrededor de dos mil 300 millones de pesos, para lo cual se hará intensa gestión junto al gobierno estatal, para contar con el apoyo del gobierno de la República.

Gonzalo Yañez. / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En relación a la seguridad pública dijo que sin seguridad no hay tranquilidad, se enfrenta una epidemia de robos a casa habitación, “voy a transformar la policía preventiva en la guardia municipal y se va a coordinar con la guardia nacional, para cuidar a la gente no al delincuente”.

Así mismo se impulsará un agresivo plan de pavimentación de calles y vialidades, se impulsará el periférico que se requiere en Durango, y se va a construir cuando menos la primera etapa del bulevar Ferrocarril.

En materia turística se creará la Ruta turística Durango Mazatlán, y el carnaval de Durango, se promoverá a Durango como ciudad colonial y será la más limpia del país.

En el aspecto económico, se fundará el banco municipal para otorgar créditos sin intereses a la población, se va a empoderar económicamente a las familias duranguenses.

Gonzalo Yañez dijo que el presupuesto para obras y programas se logrará bajando el costo del gobierno para liberar recursos, sin aviadores, cero privilegios, “voy a terminar con ostentosas rentas de inmuebles innecesarios, se van a eliminar algunas dependencias, y se van a fusionar otras, se va a acabar la robadera, habrá cero tolerancia a la corrupción” señaló.

Así mismo se realizará una intensa gestión de recursos federales, sin ambigüedad, “soy amigo cercano del presidente de la República, tenemos coincidencia en el proyecto de desarrollo nacional, estatal y municipal”.