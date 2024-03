Graciela Quiroz Cervantes es reconocida por su compromiso social

La lectura de libros ha favorecido el progreso de la cultura y la democracia en las sociedades, los periódicos conservan su vigencia de plena actualidad para garantizar la información y muchas iniciativas ciudadanas continúan potenciando el fomento de la lectura en edades tempranas, para así mejorar el rendimiento académico y el buen nivel de la educación en nuestra sociedad.

Graciela Quiroz Cervantes es narradora, dedicó su proyecto de maestría al fomento de la lectura en las bibliotecas públicas, es reconocida por su compromiso social y la visión entusiasta para difundir la lectura en la población, logrando fundar una biblioteca ambulante en varios fraccionamientos de Durango durante la pasada pandemia, con sesiones de lectura abierta y participativa donde los protagonistas fueron los más pequeños.

Es una entusiasta para difundir la cultura en la población infantil y estimular el hábito de la lectura./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

PASIÓN POR LA LECTURA

Por su carisma y cercanía a la población más joven con el ánimo de impulsar la lectura y los libros, este pasado 6 de marzo ha sido merecedora del Premio Mujer Duranguense del Año 2024 en la categoría de Altruismo, recibiendo el reconocimiento de manos del Director regional de El Sol de Durango, Darío Valenzuela, y Martha Ramos, directora editorial de la OEM. En su testimonio personal, relató la importancia de la memoria familiar y el valor de los cuentos que su mamá leía en su infancia, algo que marcó su camino en el ámbito de la motivación lectora.

Con su notable aportación para el incremento de iniciativas culturales, en especial a beneficio de los niños y las niñas en Durango, la labor solidaria de la duranguense ha fortalecido con actividades el estímulo familiar para que la lectura sea considerada como una dedicación positiva, enriquecedora en valores y estimulante para la imaginación en todas las edades.





HUMANISMO INSPIRADOR

Graciela Quiroz Cervantes ha puesto en valor el papel de la promoción de la lectura y la realización de talleres y experiencias en el período de la pandemia, destacando con su dedicación para que la cultura tenga especial relevancia en varisa colonias y fraccionamientos de la ciudad de Durango.

Con su trayectoria y humanismo inspirador, Graciela Quiroz Cervantes ha brindado nuevas esperanzas a muchos jóvenes, adultos mayores y niños en Durango, además de distinguirse por su vínculo a diversos programas de radio a nivel nacional, donde la voz, la lectura y los libros siguen cautivando la atención de muchas personas a través de su evocación narrativa, con el estilo que la define y caracteriza a la hora de contar historias y leyendas.

Graciela Quiroz Cervantes es narradora, dedicó su proyecto de maestría al fomento de la lectura en las bibliotecas públicas. / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

ESTUDIOS SUPERIORES

A los 52 años, Graciela Quiroz Cervantes decidió continuar con su formación académica, cursó la carrera de Licenciatura en Comunicación Social, al graduarse continuó con sus estudios superiores, realizando una Maestría en Comunicación Social y Educativa en el Instituto de Educación y Cultura Alejandría.





RADIO LOCUTORA

Su entusiasmo intelectual y su vocación por las letras y los libros han estado siempre muy presentes en las diversas experiencias que ha tenido como radio locutora, destacando su voz entre la audiencia semanal en los programas “Té, chocolate y café”, el programa “Jueves Cultural” de Radio Banana y varias estaciones que emiten desde Veracruz.

El Sol de Durango reconoció a 11 mujeres destacadas en su categoría / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango





NARRACIÓN ORAL

Entre los méritos culturales de Graciela Quiroz Cervantes figura la experiencia realizada en el museo Francisco Villa donde participó con el maestro Esbardo Carreño en una lectura narrativa de la obra de Nelly Campobello “Las Manos de mamá”, un libro singular sobre la revolución mexicana que fue escrito en 1937 por la autora duranguense.

De esta pasión por la lectura, Graciela comparte que la idea de que leer ayuda a vivir mejor y descubrir nuevos mundos, "he narrado cuentos en escuelas públicas y eventos a los que se me ha invitado, porque me encanta ver las caritas de los niños cuando se les toma en cuenta".