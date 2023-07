Identidad es el primer derecho que se viola en los menores: Sipinna

El derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes duranguenses es el que ocupa el primer lugar en ser quebrantado, seguido de la omisión y maltrato hacia los menores, indicó Guadalupe Soto Nava, titular de la del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Durango (Sipinna).

La secretaria ejecutiva de Sipinna en la entidad enfatizó que no se tiene un número exacto de los menores que no han sido registrados, por ende no cuentan con una acta de nacimiento, lo que trae como consecuencia que no tengan acceso a la educación o la salud.

En Durango cerca de 2 mil niños no cuentan con acta de nacimiento / Foto: Miriam Ontiveros | El Sol de Durango

Subrayó que se trabaja en el Plan estatal el cual estará diseñando para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes y sobretodo difundirlos para que se ejecuten y no se queden en papel.

En dicho plan participarán todos los funcionarios del orden estatal, es decir 35 instituciones, las cuales se conforman en comisiones siempre apoyadas por el sector académico y civil.

Será en agosto cuando se presente el plan mencionado, dijo Soto Nava, quien precisó que a la fecha se han conformado 17 comisiones en el mismo número de municipios y en los 22 municipios restantes de la entidad también se instalarán, a fin de realizar un trabajo transversal el pro de las niñas, niños y adolescentes.

Imagen ilustrativa | Será en agosto cuando se presente el plan mencionado / Foto: archivo | OEM

José Nazario Ortega Vera, director del Registro Civil, expuso que solo en el municipio de Mezquital se tienen detectados mil 300 menores que no cuentan con un acta de nacimiento.

Resaltó que no solo en el medio rural se presenta dicho fenómeno, pues en las colonias de la capital el Registro Civil a detectado un amplio número de subregistro. “Todos los días se registra a menores de manera extemporánea, hasta el momento no se tiene un número exacto de cuantas niñas y niños en la capital no tienen una acta de nacimiento, pero se estima un número amplio”, explicó.

Imagen ilustrativa | Todos los días se registra a menores de manera extemporánea / Foto: Cuartoscuro

Agregó que existe la propuesta por parte del Registro Civil de realizar una coordinación con Sipinna y Dif Municipal a fin que se dé un seguimiento a los casos de niños registrados extemporáneamente o que no cuentan con una acta, ya que es una omisión de cuidados por parte de los padres.

“El llamado a los padres de familia y decirles que sino han registrado a sus hijos por el tema de la multa, que acudan al DIF Municipal o a la dirección General del Registro Civil, el trámite será gratuito”, finalizó.