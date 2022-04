INE redujo el número de casillas para la revocación de mandato: Otniel García

A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE), ha hecho todo lo posible para que este ejercicio democrático no funcione, estamos muy contentos de que sí esté funcionando y hay participación ciudadana, así lo manifestó el dirigente estatal de Morena en Durango, Otniel García Navarro.

"Estimamos que si la disposición del INE fue reducir a una tercera parte el número de las casillas, con que participe una tercera parte de los ciudadanos es un muy buen resultado electoral", señaló.

Asimismo, explicó que el INE, en lugar de instalar el 100% de las casillas como en un proceso electoral, se instaló solamente una tercera parte de las casillas, “pero además no les basto eso, la elección esta iba a ser en marzo y no, lo cambiaron, lo movieron al 10 de abril, hoy Domingo de Ramos, cuando mucha gente se encuentra ya fuera de la ciudad”, dijo.

El dirigente destacó que es importante esta votación, "porque hoy en día, el ciudadano no solo tiene la oportunidad de elegir a quien lo gobierna, como el presidente de la República, sino también tiene la oportunidad de sacarlo, la gente se pregunta por qué ir a votar si todo va muy bien, pues justamente por eso”.

Este domingo es un día histórico para #México y para nuestra democracia, por primera vez las y los ciudadanos somos parte de un proceso de revocación de mandato.



¡Participemos y ejerzamos nuestro derecho!#SomosMillonesConAMLO#MéxicoConAMLO#QueSigaAMLO pic.twitter.com/khM1AjOcsT — Otniel García Navarro (@otnielgarcia) April 10, 2022

Destacó "la importancia de lo que se decide, no solamente es la ratificación del presidente, como seguramente será”, sino es la oportunidad para que en seis años, o 12 años, al tener un presidente que esté haciendo un mal gobierno, que no dure seis años, que dure cuatro y que no siga saqueando y perjudicando al país.

Finalmente manifestó que "nos jugamos un ejercicio democrático, donde la ciudadanía decide poner a alguien o quitar a alguien".