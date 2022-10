Inicia operativo para el retiro de motos en Durango

Inician los operativos para retirar motos en la ciudad de Durango, serán 3 retenes en diferentes puntos de la capital, así lo informó Marco Antonio Villanueva Contreras, titular de la Dirección Municipal de Seguridad Pública (DMSP), para retirar la motocicleta a quien no porte su casco, el operativo arrancó en la calle 12 de diciembre y Avenida Factor la mañana de este 19 de octubre.

Explicó que quienes vayan conduciendo, y no porten su casco correspondiente, además de que se le retirará su moto, van a tener que asistir a un curso de concientización de 40 minutos y presentar su casco al momento de recoger su unidad, esta medida no tendrá costo para el conductor, porque no es un programa de recaudación, sino de concientización y prevención de accidentes.

Recordó que esta medida se tomó, derivada de los accidentes viales que se han presentado, y donde por lo menos en uno diario está involucrado un motociclista, pero lo lamentable es que ha aumentado el número de casos donde pierden la vida.

Anteriormente el presidente municipal, Toño Ochoa, había mencionado lo preocupante de las muertes de jóvenes, conductores de motocicletas, por lo que se requiere un programa de prevención y evitar resultados fatales.

En el caso también de motociclistas que transportan menores de edad, dijo que se pedirá que no los traigan, porque los exponen a una situación de riesgo, y no se van a tolerar ese tipo de imprudencias contra un menor que no tiene conocimiento de la situación.