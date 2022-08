Isela Flores Montenegro, primera directora en el ITD

Para la primera directora mujer del Instituto Tecnológico de Durango, el conducir la primera institución técnica en provincia tras más de siete décadas de historia, ha sido un gran desafío y una gran experiencia, durante la cual ha contado con aliados para mantener la excelencia del Tecno a pesar de los embates que ha significado el enfrentar desde el ámbito académico, la contingencia sanitaria que trajo consigo la Covid-19.

Así define su estancia en la dirección del Tecnológico Isela Flores Montenegro, quien hace historia en la institución académica técnica más importantes del estado de Durango.

“Yo lo he tomado como un gran reto; primero siempre dije que es el mayor reto profesional que he tenido en toda mi vida, donde afortunadamente he tenido muchos aliados y debo de agradecer a todo un equipo de trabajo que tengo, que es muy profesional y que además de que tienen gran experiencia, tienen también una gran pasión por hacer las cosas a partir de un gran cariño por el tecnológico”.

Explica que todo su cuerpo directivo “siempre estamos trabajando por innovar, por crear nuevas cosas para el Tecnológico, por traer más oportunidades para nuestros estudiantes”.

Sin embargo, los aliados no están solamente dentro del Instituto, ya que desde fuera también ha llegado la colaboración y el apoyo, también fundado en el apego y el amor por el ITD.

En este sentido, Flores Montenegro enfatiza: “Tenemos pues también aliados externos que le tienen mucho cariño al Tecnológico, como son nuestros ex directores por ejemplo; esa reunión que tenemos con ellos no es solamente de reconocimiento sino también de tenerlos como se pudiera decir a los mejores consejero. Que la experiencia que ellos tienen, la visión siempre útil y siempre hay que reconocer todas sus capacidades y disposición de colaborar”.

Además, el Tecno cuenta con un patronato que ha estado trabajando de la mano con la institución, y a la cabeza del mismo está el ingeniero Alfredo Herrera Deras, “a quien le agradecemos también muchísimo, pues ese gran cariño que le tiene al Tecnológico y toda la gestión que ha hecho para este, se ha traducido claramente en más recursos para el Instituto y gracias a esa alianza con el patronato es que logramos precisamente el recurso para concluir lo que es el Centro de Innovación Tecnológica”.

En efecto -reforzó la entrevistada-, Alfredo Herrera representa al patronato, pero hay también todo un grupo de integrantes del mismo que se han sumado y que tienen toda una gran experiencia, una gran trayectoria en la parte empresarial, política, social y académica y que todos ellos nos fortalecen mucho.

De igual forma, al agregar sobre las alianzas que apoyan el fortalecimiento del Tecno, Gisela Flores añade: “Tenemos también al Consejo de Vinculación, con la ingeniera Claudia Hilda Campos, que también es una persona sumamente activa que además de gestionar recursos y oportunidades para nuestros estudiantes, también crea muchos actividades y vínculos que fortalecen precisamente a nuestros jóvenes”.

De igual forma, explica: “colabora también la Fundación en la que ya tiene varios años que nos están apoyando, bajo el liderazgo del ingeniero Sotero Soto”.

Precisa que todos ellos son externos, pero han estado muy vinculados con nosotros y hemos estado en conjunto dándole precisamente todo ese dinamismo que necesitan el Tecnológico para que nuestros jóvenes tengan oportunidades”.

La directora del ITD subraya que durante estos años en los que ha estado al frente del Instituto, dos de estos intervenidos por la contingencia sanitaria y sus desafíos, ha sido enriquecedora la experiencia, donde cada quien ha puesto su colaboración para seguir avanzando en la excelencia académica característica de la institución.