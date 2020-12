La Covid-19, a casi un año de su llegada a Durango

A mediados del mes de marzo en Durango se confirmaba el primer caso positivo de SARS-CoV-2, mejor conocido como coronavirus o Covid-19. Los medios nacionales daban cuenta desde el mes de febrero que se presentó el primer caso en México, cómo el número de casos positivos avanzaba.

En rueda de prensa un jueves 12 de marzo, el secretario de Salud en el estado, Sergio González Romero, acompañado por directivos de diversas instituciones de salud, dio la noticia que todos temían, la del primer contagio registrado en la entidad. Ningún funcionario portaba cubrebocas, pues en ese momento aún no se establecían las medidas sanitarias y todo era incierto.

Con el paso de los días las advertencias llegaron, la sana distancia, uso de alcohol-gel y tapabocas, eran las medidas que se repetían diariamente, a fin de que la población tomara precauciones y la propagación del virus no fuera tan agresiva, además de permanecer en casa.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Desde la aparición de los primeros casos en Europa, sabían que inevitablemente la Covid-19 llegaría a Durango, narró el González Romero, pues muchos duranguenses viajan al llamado viejo continente, “y en cualquier momento llegaría los primeros casos”. Y así fue, los primeros pacientes venían procedentes de España e Italia.

Sin embargo meses antes del primer caso, el Gobierno del Estado sabía que se avecinaba un gran reto, ya que primero se tenía que mejora la infraestructura, principalmente en el tema de transporte, debido a que la entidad es extensa y se necesita contar con buenas unidades para el traslado. Además aseguró que se compraron 55 ambulancias para llevar a las personas positivas a los hospitales de concentración, denominados como “hospitales Covid”.

“Todo los preparativos iniciaron en el mes de enero, eso permitió tener un margen en el manejo de la pandemia, en marzo ya estábamos preparados y nos mantuvimos estables hasta el mes de octubre y noviembre, pero la última semana de noviembre, se disparó y se llegó a más de siete mil casos”, dijo el titular de la Secretaría de Salud del estado, desde el otro lado de la línea telefónica.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Días después del primer caso confirmado, se presentó la primera muerte en la entidad, mientras que en México existían solo 203 casos portadores de la Covid-19 y 606 sospechosos.

En ese tiempo Sergio González Romero reiteraba el exhorto a la ciudadanía a resguardarse en sus hogares y atender las medidas sanitarias.

¿Cuándo aceptó ser secretario de Salud en Durango, cual creía que sería su reto a vencer?

No tenía ni idea que se presentaría una pandemia, el reto era el de todos los secretarios de salud, mejorar infraestructura hospitalaria, que a pesar de la pandemia se ha realizado, pero el SARS-CoV-2 ha sido muy complicado, muy difícil, pero estamos aquí y seguiremos ayudando a nuestros semejantes.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

Todos los días a las 15:00 horas, el secretario de Salud estatal ofrece una conferencia virtual para dar a conocer los casos nuevos, lugares con mayor incidencia y en cada aparición resalta la falta de personal para atender a los pacientes de la Covid-19. Se tienen contratos pero no personal médico y paramédico disponible, una situación recurrente en todo México.

Es por ello que la desesperación tanto del personal de salud, como de las autoridades al ver que las personas no se acatan las medidas que se han establecido, “ni siquiera la sana distancia, aunque esté el semáforo rojo, siguen saliendo, volveremos a naranja en pocos días, pero al haber más movilidad nos regresarán al rojo”, dijo el funcionario estatal y en su voz se escucha la angustia.

Aseguró que al no realizar fiesta, abrir antros o bares, no realizar posadas y reuniones familiares, el contagio podrá ceder ya que los principales portadores son los jóvenes quienes generalmente son asintomáticos y llevan el virus a sus familiares que en la mayoría de los casos, cuentan con alguna enfermedad crónica degenerativa.

Foto: Ángel Meraz | El Sol de Durango

“El cansancio del personal es latente, ya que el trabajo aumenta en vez de disminuir y además están molestos por la falta de conciencia de las personas, se atiende a todo paciente del SARS-CoV-2 de manera responsable y siempre con la mayor disposición, pero el personal empiezan a deprimirse, son seres humanos y no es fácil lidiar con esta pandemia”, enfatizó.

La Covid-19 en Durango no se ha controlado, y temen que el próximo mes los número de contagios sigan a la alza ya que se mezclarán con enfermedades respiratorias e influenza, lo que complicará aún más la pandemia.

A la fecha se continúa reconvirtiendo camas, “se puede tener mil camas, pero sino existe la conciencia de no reunirse esto no servirá de mucho, estamos preparados pero no hay certeza que se rebase la demanda, por ello es importante bajar la movilidad”, señaló.

¿Los cerca de mil voluntarios en el ensayo clínico de la fase 3 para la elaboración de la vacuna, ya pueden realizar su vida como antes de llegada de la pandemia?

En la fase 3 hay pacientes placebo y otros se vacunaron, pero los dos se tienen que cuidar y en meses se verá los efectos de seguridad y eficacia.

¿Ya se tiene la estrategia de vacunación para el estado?

La estructura aún no la sabemos, pero el 9 de diciembre se realizará una reunión de los secretarios estatales de Salud; el Secretario de Salud, Jorge Alcocer y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López-Gatell en la cual conoceremos cuál será la vía a seguir.

Para finalizar González Romero especificó que la pandemia llegó a cambiar la vida de todos, “ya no es la misma época, hay que modificar costumbres para poder mantenernos sanos”.