La salud dejará de depender de caprichos: Paty Jiménez

Así la propuesta y el llamado formulado por la candidata de la Alianza “Va por Durango” en el Quinto Distrito Local, Patricia Jiménez Delgado.

Al llevar a cabo una jornada más de su labor en busca de prosélitos, y desde las calles del territorio del Distrito 05, Jiménez coincidió con el reclamo popular de la urgencia de fortalecer la atención médica primaria, para que las personas no lleguen a requerir atención mayor por enfermedades graves que empeñe su gasto familiar, en la atención de la salud.

Reiteró su compromiso: “Como diputada voy a gestionar ante los diferentes órdenes de gobierno, la atención adecuada a la población y el abasto suficiente de medicamentos. Porque la salud es uno de los ejes de política pública que, en un diseño correcto y una aplicación adecuada, genera desarrollo, aumenta la calidad de vida y permite ahorros sustanciales a la economía de la familia”, precisó la empresaria albiceleste.

Al respecto, dijo que el Seguro Popular fue una política pública que buscaba asegurar la salud de la población y brindar protección financiera a quienes no cuentan con seguridad social de instituciones como el IMSS y el ISSSTE, asegurando el acceso gratuito a la salud.

Añadió que el Seguro Popular a pesar de funcionar adecuadamente y resolver eficientemente las debilidades de atención médica a sectores sociales de bajo y mediano ingreso, fue sustituido por el INSABI, institución que actualmente no logra responder de la forma como lo hacía el Seguro Popular, otorgando los servicios de salud y medicamento del cuadro básico; “ante este escenario que afecta no solo la salud de los duranguenses, sino también la economía familia de los hogares, es necesario, hacer de la salud una política de Estado que no esté a capricho de nadie”.