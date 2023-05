Libros de texto de la 4T, no garantizan disposiciones legales: Sughey Torres

"Las autoridades educativas actúan a espaldas de los mexicanos, porque hasta el momento no ha existido apertura por parte del Gobierno Federal para revisar el contenido de los libros de texto, que además al parecer ya están impresos", comentó la diputada local del PRI en Durango.

Destacó que se han señalado irregularidades en los nuevos libros de texto, como la presencia de adoctrinamiento, apología a la pobreza, que considera como virtud y estado ideal del individuo, y que se dio a conocer porque la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), obtuvo una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg) garanticen haber cumplido con las disposiciones legales en la elaboración de los libros de texto.

La legisladora priista dijo que la agrupación de padres ha evidenciado que las dependencias involucradas no cumplieron con lo establecido en la legislación, por la ausencia de planes y programas de estudio que sustenten los materiales, y entre otros motivos, porque no se aplicaron las consultas necesarias con los tutores y docentes.

Por eso la Unión de Padres de Familia ha exigido que se detengan los libros de texto elaborados por este gobierno federal, pues considera “que carecen de bases científicas, técnicas y pedagógicas, así como de profesionalismo académico”, cuando en México han sido diferentes agrupaciones, que emprenden acciones orientadas a mejorar la calidad educativa.

Por el día del estudiante, me pronuncié a favor de la educación cuando se ejerce de forma objetiva y con conciencia.



Recordemos que las generaciones en formación serán los adultos del mañana.



No dejemos que caigan en una falsa realidad que únicamente daña al tejido social... pic.twitter.com/zFaRgQMiKl — SUGHEY TORRES (@SugheyTorresR) May 23, 2023

La diputada lamentó que el Gobierno Federal “se enfoque en el adoctrinamiento de las nuevas generaciones y no en acortar las brechas de desigualdad entre los estudiantes”, sobre todo, tomando en cuenta que en el país, la pobreza en el actual sexenio se ha incrementado en 6.1 millones de personas, por lo que es inaceptable que en la educación se promuevan esas acciones y condiciones que tanto afectan a la sociedad.

Local Ley de movilidad será una realidad

En el marco de la conmemoración del Día del estudiante en México, este 23 de mayo, la diputada Sughey Torres Rodríguez, destacó también el “rol de los alumnos en el progreso del país”, porque se reconoce que la educación es la mejor herramienta para combatir las desigualdades, y es la base de las democracias, y que en los últimos años se está enfrentando a grandes retos educativos.

Lo anterior lo manifestó ante alumnos de diferentes grupos del Instituto Tecnológico de Durango (ITD), que visitaron el Congreso del Estado, y presenciaron cómo se lleva a cabo una sesión ordinaria, además de que fueron felicitados por su día.