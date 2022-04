Los gobiernos del cambio verdadero sacarán los municipios del abandono: Marina Vitela

Marina Vitela, candidata al gobierno del estado por la coalición “Juntos Hacemos Historia”, señaló que los gobiernos del cambio verdadero sacarán a todos los municipios del abandono en que se encuentran actualmente, al destacar la

evidente indolencia de los políticos que sólo han llegado a los cargos públicos para servirse del pueblo.

Para resolver todo aquello que le duele a la gente, se requiere trabajo en equipo de todos los órdenes de gobierno, porque sólo unidos se logrará la transformación de Durango, señaló Vitela Rodríguez al llamar a los ciudadanos a votar a todos los candidatos de la Cuarta Transformación, Juanita Acevedo de Vicente Guerrero, Juan Solís de Nombre de Dios y Armando García Meza de Poanas, a quienes les brindó su respaldo.

La abanderada de Morena-PT-PVEM-RSP-Ruta5 destacó su proyecto para detonar la producción y la economía en cada región del estado, aprovechando sus capacidades y productos específicos, al brindar apoyos a los productores ganaderos, agrícolas, trabajadores mineros e industriales, además de respaldo a las mujeres y jóvenes para emprender su propio negocio, así como guarderías para los hijos de madres trabajadoras.

Destacó la necesidad de rescatar a los niños y jóvenes de la violencia y las adicciones, brindándoles oportunidades de estudiar con becas para retomar educación básica, para educación media superior y profesional, así como mejores oportunidades de trabajar y de formarse como personas de bien, por lo que también impulsará un proyecto cultural y deportivo, para fomentar los valores y la actividad física, pero también para llevar el arte urbano a las comunidades de cada municipio.

Local Grupos empresariales han alimentado esta gran propuesta ciudadana: Marina Vitela

“Sabemos que con Marina como Gobernadora y el respaldo del Presidente Andrés Manuel, Durango tendrá mejores oportunidades de crecimiento”, coincidieron los candidatos a alcaldes Juanita Acevedo, Juan Solís y Armando García, quienes también destacaron que “Marina no está sola, cuenta con todos nosotros para llegar a la gubernatura y hacer realidad el cambio verdadero”.

Al destacar los abanderados de la 4T a las alcaldías que sus adversarios no quieren perder el poder, hicieron un llamado a estar unidos y defender este proyecto que logrará el cambio que todos queremos, que logrará una vida mejor para todos y no para unos cuantos, por lo que Marina les aseguró que “vamos fuertes con una alianza ciudadana y un proyecto que es de todos en el que la gente tiene esperanza y no les voy a fallar”.