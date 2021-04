Luego de 6 años, sigue sin resolución el despido de extrabajadores de salud Durango

Derivado de despidos desde hace seis años hasta la fecha en la Secretaría de Salud en Durango, se conformó el Movimiento Soy 85 que hoy exige a la Junta de Conciliación y Arbitraje, y al Tribunal Laboral Burocrático, que le den celeridad y resuelvan sus casos, pues no hay avances en los procesos.

Mavi Bayona explicó en rueda de prensa que además se pide ser juzgados conforme a la Ley que les corresponde, que no son las leyes locales, sino las federales, porque al momento de que la Secretaría de Salud se descentraliza, se hace un decreto que la compromete a que los trabajadores tengan su base.

Piden a estas instancias que resuelvan la situación, porque hay compañeros con más de seis años en proceso de demanda, pero no se ven avances en la respuesta y los pocos procesos que ya tienen una sentencia, se dieron con una Ley que no les corresponde y con una resolución en contra del trabajador.

El médico cirujano, Julio Enrique Almonte quien radica en Santiago Papasquiaro, manifestó que desde que fue despedido ha tenido que laborar en distintos oficios como taxista, plomero, cerrajero y todo lo que se pueda, pero tiene la necesidad de volver a laborar en lo que es su profesión y tampoco se le ha dado la oportunidad.

“Nos quitaron nuestro lugar, pero no fue un recorte de personal, sino que contrataron a alguien más, nosotros no tenemos trabajo mientras que en redes sociales o medios de comunicación las autoridades dicen que no hay médicos”, comentó.

Denunció también que mientras estuvo trabajando en la Secretaría no se le pagaba lo que correspondía de acuerdo al tabulador vigente de salarios.

Son 85 trabajadores que aseguran fueron despedidos injustificadamente, entre nutriólogos, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y personal administrativo, que estuvieron laborando en diferentes áreas, y esperan recibir ya una respuesta.