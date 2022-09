Maestros del SNTE piden a AMLO apoyo para pago de bonos pendientes

DURANGO.- En busca del pago de los bonos que se les adeudan, llegó una comisión de docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezada por Lorenzo Salazar Lozano, secretario general de la Sección 44, hasta el municipio del Mezquital, para enterar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la situación que vive actualmente el magisterio de Durango.

Te recomendamos: Huracán Kay provoca daños en 5 escuelas de Durango

Después de nueve días en paro de brazos caídos en el Subsistema Estatal de Educación Básica, los docentes se movilizaron hasta la zona serrana, luego de que por más de una semana han tomado instalaciones del Gobierno estatal para exigir el pago inmediato de 50 millones por el concepto de Compensación Nacional Única (CNU), el Bono extraordinario anual y el Bono de reconocimiento a la labor docente.

A la fecha 100 de 122 jardines de niños están en paro laboral, por lo cual, 10 mil alumnos no asisten a sus instituciones. En lo que respecta a las primarias estatales, 288 de 313 escuelas se unieron al paro, lo que representa dos mil docentes y administrativos y 10 mil 528 alumnos. Mientras que, en secundarias estatales de las 61 instituciones, 36 no tienen actividades escolares; por lo tanto, 24 mil alumnos y mil 450 maestros y administrativos no realizan sus actividades escolares cotidianas.

Foto: cortesía | SNTE

Antes de viajar al Mezquital, Salazar Lozano, expuso que buscarían un encuentro con el mandatario nacional, “para que el dinero que no está en Durango y sí en la federación llegue al estado”.

Con documento en mano la comitiva buscó el acercamiento con Andrés Manuel López Obrador y explicar la situación por la que atraviesan. Ahora deberán esperar a la respuesta que pueda plantearse desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), ante las condiciones económicas en las que se encuentra el estado en materia educativa.

Fue en el evento de entrega del Plan de Justicia para el Pueblo O’dam, que un maestro indígena de quien no se dio a conocer el nombre, decidió tomar la palabra y hacer una exposición de propuestas de los maestros indígenas de Durango, pues tienen la esperanza de que la educación indígena sea tomada en cuenta y cumplidas sus demandas.





Local Marchan universitarios para exigir el pago de 304 mdp que adeuda el Gobierno de Durango

En Durango existen 57 escuelas de educación inicial, 98 de preescolar y 221 primarias, para dar un total de 376 instituciones donde se imparte educación en las comunidades indígenas, por lo que piden la gestión de una Escuela Normal Superior Básica de Educación indígena dentro de la región, que cuente con infraestructura adecuada y servicio de alimentación gratuita, para la profesionalización de los docentes indígenas.

Asimismo solicitaron que los maestros de la comunidad del Mezquital reciben su pago directamente en la zona económica tres, con un tabulador tres, ya que “la vida en este municipio es muy cara”, comentó el docente.

De igual forma solicitaron la instalación de internet en las comunidades donde se encuentre un plantel de educación indígena y de esta manera tanto maestros, como supervisores escolares puedan subir la información solicitada por la Secretaría de Educación a la brevedad y evitar el ausentismo de los maestros frente a grupo.

“Pedimos que entreguen el incentivo a los docentes, supervisores, intendentes de educación indígena a través del programa La Escuela es Nuestra y que a los hijos de las maestros y maestras, se les otorgue la beca Benito Juárez, porque muchos se les quitó por ser servidores públicos”, comentó.

Y como ya se ha comentado en diversas ocasiones, se hizo el reclamo de la falta de electricidad, pues las escuelas lo requieren con urgencia.