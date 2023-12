Gómez Palacio, Durango (OEM).- Pese a que las autoridades municipales han exhortado a la población en general sobre los peligros latentes en el uso de la pirotecnia, durante las peregrinaciones se detectaron varias detonaciones de ésta, por lo cual la Dirección de Protección Civil advirtió que es peligroso sobre todo en ciertos sectores del primer cuadro de la ciudad de Gómez Palacio.

Santiago Rodríguez Chávez, titular de la Dirección de Protección Civil, dio a conocer que la instrucción ha sido precisa por parte de la presidenta municipal, Leticia Herrera sobre el informar a la población ante el posible uso excesivo de estos artefactos que se vuelven peligrosos en su uso.

Reiteró que afortunadamente hasta el momento y durante las festividades derivadas de las peregrinaciones ha habido saldo blanco en cuanto a daños, pero que lamentablemente se han reportado el uso de la pirotecnia en sectores que son de alto riesgo por las instalaciones de tanques estacionarios por ser zonas comerciales y de restaurantes.

Advierten sobre peligro ante uso de pirotecnia en Gómez Palacio./ Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Aclaró que como Protección Civil solo tienen permitido emprender acciones preventivas como el aviso del peligro al respecto, pero que son otras instancias de las autoridades quienes pueden emprender acciones más severas como el detener e incautar estos artefactos.

“Afortunadamente algunas personas hicieron caso pero hay otras que no, estuvimos invitando y exhortando a la población, principalmente a menores de edad quienes manipulan la pirotecnia, saben de ante mano que está prohibida para evitar cualquier accidente, de alguna manera nosotros junto con Seguridad Pública y Vialidad invitando a que no vayan a estar manipulando esto que está prohibido ante la SDEDENA si no cuentan con permisos”, resaltó Rodríguez Chávez.

Resaltó que aunque se reportaron algunas detonaciones de pirotecnia durante las peregrinaciones en las áreas comerciales ya que se corre el riesgo de provocar algún incendio, “sobre todo en el marcado donde se tienen tanques estacionarios en las azoteas, hay riesgo de que pueda ocasionar algún daño, se reportaron algunas desde la calle Ocampo hasta la Iglesia de Guadalupe donde estuvieron detonando principalmente, se les hace la invitación de que no lo hagan por seguridad de ellos, hasta ahorita no ha habido ningún incidente ocasionado por esto”, sostuvo.