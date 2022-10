Así se vio el cohete Falcon 9 en la región centro norte de Durango (Video)

REGIÓN SIERRA, Dgo. (OEM).- Habitantes de los municipios de la región centro norte del estado, al igual que en la ciudad de Durango, se sorprendieron con el avistamiento del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX del empresario estadounidense Elon Musk.

Fue la noche del jueves 17 de octubre cuando habitantes de municipios de Canatlán, San Juan del Río y Ocampo, por mencionar algunos, avistaron un objeto brillante que volaba seguido de una estela de luz. El cohete Falcon 9 es propiedad de la empresa SpaceX, dicho cohete lanzaría un lote de 53 satélites Block v1.5 Starlink hacia la órbita terrestre baja, según se dio a conocer a través de su cuenta de Twitter.

Habitantes de Canatlán, San Juan del Río y Ocampo fueron testigos de este gran momento 😍🚀https://t.co/KF7KieRJqI pic.twitter.com/GyIMvp2O0e — El Sol de Durango (@ElSoldeDurango) October 28, 2022

Algunos lectores de El Sol de Durango como Adrián Ruiz en Ocampo; Leobardo en San Juan del Río; Óscar Barraza vecino de Gomelia, Canatlán; Jaime Rojas del poblado Martín López, municipio Canatlán; Petra Pers también en esta región canatlense, fueron testigos que lograron capturar el momento y compartir sus videos y fotografías con esta casa editora.

Por su parte vecinas del fraccionamiento Los Manzanos, en la capital canatlense, mencionaron para El Sol de Durango que por un momento creyeron que se trataba de un Objeto Volador No Identificado (OVNI), ya que en ese momento desconocían el origen de dicha estela de luz.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

No es la primera ocasión que un cohete propiedad de la citada empresa se aprecia por esta región del estado; por lo menos en una ocasión ya se registró una situación que sumándose al hecho de que en Canatlán es frecuente el avistamiento de OVNI, en un primer momento se le asoció a ello aunque también, se mencionaba en los audios de grabación, a un avión por su manera semihorizontal de viajar.