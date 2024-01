Gómez Palacio, Durango (OEM).- Autoridades confirman la separación de su cargo de la persona que funge como director general de la Escuela Secundaria Técnica No. 68 de Gómez Palacio, mientras continúan las investigaciones a cargo del Órgano de Control Interno de la Contraloría del Gobierno del Estado de Durango, por el presunto caso de acoso laboral y sexual del que fue señalado por un grupo de docentes y que derivó en la suspensión temporal de clases.

En contexto docentes y personal administrativo de la Escuela Secundaria Técnica Número 68 denunciaron ante las autoridades presuntos actos como lo es acoso laboral y sexual.

Cabe precisar que en apego a la Ley de Protección de Datos Personales y por el proceso de indagatorias que se está llevando a cabo por las áreas correspondientes ya señaladas, se mote el nombre de la persona en alusión.

Autoridades educativas retiran de manera temporal a director de la Escuela Sec Tec 68 / Foto: Sofy Ramírez | El Sol de La Laguna

Ante ello, Ulises Adame De León, subsecretario de Educación en la Región Lagunera de Durango, compartió para esta casa editorial que se trata de una situación delicada en la que debe de ejercerse conforme a derecho las acciones indicadas para satisfacer a todas las partes involucradas.

“Desde el día de ayer (jueves), retiramos al director, lo retiramos para que se haga la investigación de la que se le acusa, ya se turnó el documento a la Fiscalía Anticorrupción, a la Fiscalía del Estado y a la Contraloría para que se haga la investigación, si el profesor es responsable de esos presuntos hechos se tendrá que retirar y si no, se tendrá que disculpar la parte acusadora”, añadió el funcionario.

Dijo que se trata de una expresión “que se hizo inadecuadamente, sin embargo son palabras muy fuertes y, cuando a alguien se le acusa de acoso sexual en estos tiempos en los que el mundo está tan sensible a esos temas y decir que no es una acusación sino cinco, se tiene que clarificar, nosotros no tenemos ningún antecedente de eso; entonces no se puede estar haciendo de esas cosas”, reiteró.

Dijo que aunque no hay ninguna referencia de acoso de ambos tipos se debe dar cauce a las líneas de investigación por parte de las áreas correspondientes, “yo no puedo señalar tan simple a una persona, los temas son delicados, yo no pudo acusar públicamente de algo que no me consta es un tema de responsabilidad”, añadió.





También sobre los supuestos casos de “acoso laboral”, también se tienen que aclarar, ya que a juicio del funcionario, la exigencia del cumplimiento laboral no se puede interpretar como un “acoso”.

“Si dejamos suelto el tema par que cada quien haga lo que quiera entonces es un problema grave”, aclaró.