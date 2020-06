Bomberos y socorristas de Protección Civil son parte de nuestros héroes anónimos: Alejandra Rutiaga

CANATLÁN, Dgo. (OEM).- Los bomberos y socorristas de Protección Civil son parte de nuestros héroes anónimos, atraviesan una situación difícil y los debemos de apoyar, dijo la regidora Alejandra Rutiaga Rosales, como Ayuntamiento debemos ver de dónde se obtienen recursos para apoyarles.

Al referirse a la acción de protesta que realizan bloqueando el acceso a la Presidencia Municipal, la concejal destacó que al no tener seguro de vida y al no estar asegurados los vehículos en qué laboran los estamos teniendo en una situación de mucho riesgo ya que además el parque vehicular no está en condiciones de operar.

Como fracción estamos en la mejor manera de respaldar acciones que tengan que ver con la seguridad de quienes sirven de manera decidida a la sociedad, sobre todo a sectores en riesgo debido a un siniestro, como lo hace Protección Civil, reiterando la postura de su compañera concejal Ángela Rojas Rivera en el sentido de que el gobierno no vaya a tomar represalias contra los elementos, que solo están pidiendo lo justo.

Adelantó que el jueves tendrán sesión ordinaria de cabildo y habrá que llevar este tema y otros relacionados, para buscar partidas presupuestales o algún camino que les permita dar respuesta a los jóvenes, lamentando a la vez la falta de tiempo de la alcaldesa Dora González Tremillo para dar una atención o una respuesta a los once socorristas.

Presuntamente ella está repartiendo despensas en los pueblos, algo que pudo haber dejado un poco para acudir a dar la cara y una atención a los inconformes, pero bueno, dejó esa encomienda a los concejales Gilberto Graciano y Carlos Sandoval, así como al secretario del ayuntamiento, quienes al final no tienen la capacidad para definir o aprobar alguna respuesta, destacó.