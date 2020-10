Cancelada construcción de Banco Bienestar en Pánuco de Coronado

PÁNUCO DE CORONADO DGO. (OEM). – La construcción del banco del Bienestar en la cabecera de este municipio, ha sido cancelada, se continúan realizando gestiones buscando que se reconsidere la decisión, pero de momento lo único que sí es seguro, es que ya se nos quitó de las manos la oportunidad de tener un banco en esta cabecera.

Lo anterior lo informo el presidente municipal Mauricio Gándara González, quien dijo lamentar mucho que por la negatividad de algunas 10 personas que se opciones a la construcción de este banco en el fraccionamiento Nuevo Madero, la Sedena quienes son los responsables de la construcción, decidieron retirarse y cancelar dicha obra, así mismo se le informo por parte del delegado federal del Bienestar en el estado, que ya no estaba en sus manos la reactivación de este proyecto, pero si le aseguró que continuarán las gestiones en la capital del país buscando que se reactive la oportunidad de construir un banco en esta cabecera.

El alcalde dijo sentirse triste porque con esta negatividad de unos cuantos, se afectó a más de 12 mil personas que pudieron tener la oportunidad de contar con un banco que es un sueño anhelado desde hace mas de 20 años, dijo, tener que informar a la ciudadanía que ya no tenemos ese proyecto en las manos, se nos fue, pero si asegurar que seguiremos las gestiones a nivel federal para buscar que se venga este banco a Madero, algo que es de vital importancia y que gracias a unos cuantos se perdió el benéfico para todos, dijo.

Detalló que este tema ya es del conocimiento del gobernador del estado José Aispuro Torres, quien lamento mucho que no se hubiera logrado el consenso con los vecinos para evitar que el banco se fuera, hoy se tendrá que volver a iniciar con los tramites y las gestiones pero ya no a nivel delegación Durango, si no que directamente en la ciudad de México, donde también reconoció que tendremos un mancha negra que nos estarán mencionando en cada momento, porque lo teníamos en las manos y por la negatividad de unos cuantos lo perdimos, recalco.

Finalizo apuntando el alcalde Gándara González, que al ver la posibilidad de perder la instalación de este banco, hubo varias personas que se acercaron a ofrecer en donación un terreno particular, esto con la intención de evitar que se cancelara el proyecto, pero lamentablemente ya no se logró concretar por el tiempo que llevan los tramites, los encargados de la construcción ya estaban en la cabecera, y decidieron irse, pero esperemos que logremos convencer al gobierno federal de retomar el proyecto y no perder esa oportunidad de tener un punto de desarrollo económico que proporciona una sucursal bancaria, dijo.