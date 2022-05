Cierran campaña Fabiola Bugarin y Esteban Villegas en Cuencamé

CUENCAMÉ DGO. (OEM). –Ante miles de personas que se dieron cita en las céntricas calles de esta cabecera municipal, Fabiola Bugarin y Esteban Villegas, candidatos a presidente municipal y gobernador del Estado respectivamente de la alianza "Va por Durango", cerraron campaña para dejar compromisos claros con la ciudadanía.

Fabiola Bugarin señaló que no se ha cansado de caminar y tocar puertas, y aseguró que no se cansará de recorrer las más de 50 comunidades, y lo hará como presidente municipal para atender las necesidades más urgentes, "aquellas que ustedes en sus casas me han externado, las que me han señalado que debemos de atender como prioridad de su comunidad, a esas nos vamos a dedicar de manera inmediata".

Esteban Villegas, fue claro al decirle a Fabiola Bugarin, que no tuviera miedo a enfrentar las problemáticas más urgentes de las familias de Cuencamé, “comprométete sin miedo a resolver, porque vas a tener amigo gobernador que te va ayudar a sacar adelante todos los compromisos que adquieras, porque a eso vamos al gobierno, a trabajar por las familias más necesitadas, a luchar por que se tenga una mejor salud, más empleo y seguridad”.

Faby Bugarin, pidió a la ciudadanía tener confianza en esta dupla política que lo único que busca es el bienestar de la ciudadanía, reitero ser una mujer de compromisos, de trabajo, comprometida con ayudar a quien más lo necesita, “no se nos olvidaran los compromiso porque vivimos en las comunidades, estamos cerca de donde están los problemas y vamos a atenderlos, los vamos a resolver, no se puede hacerlo solos, necesitamos del apoyo ciudadano con su voto y con un gobernador amigo como Esteban, juntos daremos resultados, juntos cumpliremos los compromisos”.

Acompañado Esteban Villegas del diputado federal Francisco Javier Castrellón Garza, la diputada local Gaby Hernández y la senadora de la Republica Claudia Ruiz Massieu Salinas, refrendó su compromiso de rehabilitar y equipar el Hospital Regional, porque la salud es de los principales temas que se atenderán en la próxima Administración Estatal y Fabio, Bugarin tendrá todo el apoyo del Estado para que los cuencamenses tengan atención oportuna y de calidad en la salud.